Ces nouvelles batteries sans cobalt vont révolutionner les voitures électriques en Europe

Les batteries sont au cœur de la transition vers les véhicules électriques. Une nouvelle technologie pourrait changer la donne en améliorant l’autonomie tout en réduisant l’impact écologique. Un projet européen a mis au point des batteries plus efficaces et moins polluantes, prêtes pour une production à grande échelle.

L’électrification des transports progresse rapidement, mais les batteries restent un défi majeur. Leur autonomie, leur coût et leur impact environnemental conditionnent l’adoption des véhicules électriques. Leur recyclage est aussi un enjeu clé : les matériaux utilisés, comme le lithium et le cobalt, sont rares et coûteux à extraire. De nouvelles solutions doivent permettre d’améliorer leur efficacité tout en réduisant leur empreinte écologique.

Le projet SeNSE, financé par l’Union européenne, a abouti à des avancées prometteuses. Après quatre années de recherche et un budget de 10 millions d’euros, les scientifiques ont mis au point une batterie lithium-ion plus performante. Elle réduit fortement l’utilisation du cobalt, un métal rare et cher, dont l’extraction pose de sérieux problèmes éthiques et environnementaux. Pour limiter cette dépendance, l’entreprise a remplacé une partie de cette matière par du silicium dans la cathode, tout en améliorant la densité énergétique de cette dernière.

L’Europe conçoit des batteries sans cobalt et plus durables pour les voitures électriques

Les chercheurs ont également travaillé sur l’électrolyte, le liquide qui permet le déplacement des ions dans la batterie. Les solutions conventionnelles sont inflammables, ce qui peut poser des risques en cas de surchauffe. Le projet SeNSE a permis de réduire cela sans compromettre la conductivité, rendant cette dernière plus sûre. Un système avancé de gestion thermique a aussi été intégré. Des capteurs surveillent sa température en temps réel et ajustent la vitesse de charge pour éviter toute surchauffe pour assurer une meilleure durabilité.

Malgré ces progrès, le passage à la production industrielle reste un défi. Les prototypes construits sont fonctionnels, mais leur fabrication en masse nécessite des investissements importants. Certaines entreprises partenaires, comme Northvolt et Huntsman, travaillent déjà à l’industrialisation de ces innovations. D’autres projets européens, comme IntelLiGent, poursuivent ces recherches pour développer des batteries haute tension sans cobalt. Ces avancées pourraient permettre à l’Europe de rivaliser avec les géants asiatiques et américains sur ce marché.