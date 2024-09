Voiture électrique : cette découverte révolutionne le recyclage des batteries usagées

Grâce à une nouvelle méthode mise au point par des scientifiques, le recyclage des batteries usagées de véhicules électriques pourrait devenir bien plus efficace, tout en coûtant moins cher.



L'adoption massive de véhicules électriques, que l'Europe pousse jusqu'à interdire la vente de modèles thermiques à partir de 2035, n'a pas que des conséquences positives sur l'environnement. La production des batteries nécessaires à leur fonctionnement représente à elle seule un tiers du bilan carbone d'une voiture électrique. Une opération polluante qui oblige également à se procurer des matériaux rares comme le cobalt, ce qui pourrait à terme avoir des conséquences irréversibles sur la Terre.

C'est pourquoi la question du recyclage des batteries de “wattures” est centrale. Plusieurs usines dédiées sont construites dans certains pays du monde, dont la France, et diverses méthodes sont testées afin de trouver celle qui présente le meilleur rapport efficacité/coût. À ce niveau là, la découverte de James Tour, professeur à l'Université Rice au Texas, et son équipe pourrait bien marquer un tournant majeur. En plus d'être très efficace, elle est relativement simple à mettre en place.

Cette nouvelle méthode de recyclage des batteries de voitures électriques est très efficace

Le principe de base est de chauffer très rapidement les batteries usagées, ce qui repose sur un effet Joule instantané. Grâce à un courant électrique, ce procédé génère une température élevée en quelques secondes, ici 2200° Celsius. Se produit alors un phénomène qui facilite grandement la récupération des matériaux constituant la batterie : la création de structures magnétiques qui les séparent et les purifient.

“Notamment, les impuretés métalliques ont été significativement réduites après la séparation tout en préservant la structure et la fonctionnalité des matériaux“, précise James Tour. Le résultat final est impressionnant. Jusqu'à 98 % des métaux précieux peuvent être récupérés sans difficulté. C'est bien supérieur aux méthodes traditionnelles utilisées aujourd'hui. L'idée est désormais de généraliser le procédé dans un maximum de pays afin de créer une chaîne de recyclage des batteries de voitures électriques à la fois économique et écologique.

