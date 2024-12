Ces nouveaux radars vont traquer les amateurs de pots d’échappements trafiqués

Dès 2025, les nouveaux radars anti-bruit Hydre vont faire officiellement leur entrée en France. Si les amateurs de pots d'échappement trafiqués ont de quoi s'inquiéter, certains automobilistes auront l'esprit tranquille. A savoir, les propriétaires de voitures électriques.

En 2025, les radars auront le vent en poupe. Pour cause, l'année prochaine sera notamment marquée par le renouvellement des radars automatiques au profit de nouveaux modèles beaucoup plus performants… Et plus discrets. 500 radars urbains de nouvelle génération doivent également être installés en France l'an prochain. Ces appareils embarqueront des fonctionnalités de contrôle inédites.

En plus de pouvoir contrôler la vitesse et le franchissement en même temps, ils seront aussi capables de détecter des infractions liées au port de la ceinture, au respect des distances de sécurité et à l'utilisation du téléphone portable. Un “miracle” rendu possible grâce à l'IA.

Les radars anti-bruit vont faire leur début en France

Mais ce n'est pas tout. Un radar d'un nouveau genre va également faire ses débuts en France dès le 1er janvier 2025. Il s'agit des Hydres, les fameux radars anti-bruit développés par Bruitparif, l'Observatoire du bruit en Ile-de-France. Après plusieurs phases de test menées en 2022 et 2023, ces appareils vont officiellement entrer en circulation. Pour les néophytes, voici comment sont constitués les Hydres :

deux Méduses, des dispositifs acoustiques dotés de 4 micros chacun, pour calculer les niveaux sonores et déterminer l'angle de provenance du bruit

une caméra grand-angle à 180 ° pour photographier la scène lors de l'infraction

deux caméras dédiées à la lecture automatisée de la plaque d'immatriculation par l'avant et par l'arrière

Les pots trafiqués, la cible prioritaire des radars Hydre

Concrètement, l'objectif des Hydres sera de traquer les véhicules qui dépassent les 85 décibels dans un rayon de 15 mètres. En cas d'infraction manifeste, les contrevenants seront automatiquement verbalisés avec une amende forfaitaire de 135 euros, soit une contravention de classe 4. En cas de paiement rapide (dans les deux semaines donc), la note pourra être réduite à 90 €.

Vous l'aurez compris, les radars Hydres ont été pensés avant tout pour traquer les amateurs de pots d'échappement trafiqués, en deux-roues comme en voiture. Rassurez-vous tout de même, si votre voiture est équipée de son pot d'origine, vous ne devriez jamais dépasser ce seuil limite. En effet, depuis le 17 juin 1999, tous les dispositifs d'échappement vendus en France doivent tous être homologués suivant des dispositions communautaires (directives européennes 97/24/CE).

Bien entendu, les propriétaires de voitures électriques ne seront également pas inquiétés par ces radars. Pour cause, les VE en circulation produisent en moyenne entre 50 et 60 décibels. En raison de l'absence logique de moteur thermique et de pot d'échappement, le bruit provoqué par les wattures survient seulement du roulement des pneus et de l'AVAS, le système d'alerte instauré pour alerter les piétons de la présence d'une voiture électrique à basse vitesse.