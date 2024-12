Voici les marges d’erreur des radars en 2025, pratique pour éviter les amendes

Les différents radars utilisés sur les routes pour contrôler votre vitesse n'offrent pas forcément des résultats d'une précision chirurgicale. Pour garantir une certaine équité lors des contrôles, les autorités ont instauré des marges d'erreur. On vous donne celles en vigueur en 2025.

Aujourd'hui, on compte plus de 4500 radars installés sur les routes françaises. Hormis les traditionnels radars fixes, ce parc se compose de différentes variantes :

les radars discriminants : utiles pour contrôler les limitations spécifiques selon la catégorie du véhicule (poids lourds, véhicules légers, etc.)

: utiles pour contrôler les limitations spécifiques selon la catégorie du véhicule (poids lourds, véhicules légers, etc.) les radars de vitesse moyenne ou “tronçon” : calcule la vitesse moyenne réalisée sur une portion de route

Il faut ajouter à cela les radars feu rouge, les radars de passage à niveau, ou encore les radars mobiles et les radars embarqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces appareils n'offrent pas forcément des mesures d'une précision infaillible. Ces imperfections sont inhérentes aux limites techniques des différents radars et peuvent parfois aboutir à des sanctions injustes ou trop sévères. De nombreux facteurs peuvent en effet affecter les résultats : conditions météorologiques, angle de vue, nature de la chaussée, etc.

Voilà pourquoi l'Etat a instauré depuis des années maintenant ce qu'on appelle des “marges d'erreur”. Pour résumer le principe, la vitesse enregistrée sera systématiquement plus basse que votre vitesse réelle. Notez bien que cette tolérance varie selon le type de radar et la vitesse limite des voies.

Quelles sont les marges d'erreur en vigueur en 2025 ?

Commençons tout d'abord par ceux que vous rencontrez probablement le plus souvent : les radars fixes. Concrètement, lorsque la vitesse limite est sous les 100 km/h, une marge de 5 km/h est décomptée de la vitesse enregistrée, toujours à l'avantage du conducteur évidemment. Par exemple, sur une route limitée à 90 km/h, vous serez donc considéré en excès de vitesse à 96 km/h en vérité.

Pour les limitations au-dessus de 100 km/h, une marge de 5 % s'applique. De cette manière, si vous êtes flashé à 115 km/h sur un axe limité à 110 km/h, la vitesse retenue sera de 109,5 km/h. Ce qui vous évite donc l'amende.

Concernant les radars de vitesse embarqués, on retrouve le même principe : marge de 5 km/h sous les 100 km/h, et marge de 5 % au-dessus de 100 km/h.

Le cas spécifique des voitures radars

En revanche, les choses sont différentes si l'on en croit le site de la Sécurité routière pour les voitures radar (ndrl : appareils embarqués à bord de voitures banalisées). Pour cause, la marge technique est de 10 km/h sur les voies limitées à des vitesses inférieures à 100 km/h. Sur les autoroutes, la marge grimpe à 10 %. De fait, seront considérés en excès en vitesse des véhicules roulants à partir de 146 km/h sur une autoroute à 130 km/h par exemple, à 124 km/h sur une voie express ou à 61 km/h en agglomération.

Pour conclure, rappelons que depuis le 1er janvier 2024, les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h ne sont plus punis d'un retrait de point sur le permis. En revanche, l'amende est toujours de la partie. Hors agglomération, les contrevenants pourront écoper d'une contravention de 68 €. La note passe à 135 € en ville.