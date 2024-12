Ces explosions 100 fois plus brillantes que le soleil pourraient nous révéler les secrets des étoiles

Des astronomes ont découvert par hasard un phénomène encore inconnu dans l'univers. Ces explosions stellaires, baptisées millinovas, brillent jusqu’à 100 fois plus que le soleil. Une énigme fascinante qui pourrait transformer notre compréhension des étoiles mortes.

L’univers est rempli de phénomènes extraordinaires, comme les supernovas et les kilonovas. Ces explosions stellaires, souvent associées à des fins de vie violentes pour les étoiles, libèrent une énergie colossale et illuminent le cosmos. Grâce à ces événements, les scientifiques ont déjà percé certains mystères de la naissance des trous noirs ou de la création des éléments lourds comme l’or. Pourtant, certaines découvertes récentes montrent que l’espace recèle encore des secrets inattendus.

C’est en étudiant des données recueillies sur 20 ans que des chercheurs ont repéré une toute nouvelle classe d’explosions stellaires, baptisées millinovas. Ces événements ont été observés dans deux galaxies proches de la nôtre, le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan. Contrairement aux explosions bien connues, comme les supernovas, ces phénomènes sont moins destructeurs mais tout aussi fascinants, avec une luminosité spectaculaire et une production de rayons X encore inexpliquée.

Les millinovas intriguent les scientifiques par leur luminosité extrême

En analysant les données du projet OGLE, qui surveille les variations de luminosité des étoiles, les astronomes ont identifié 28 explosions millinovas. Ces événements seraient causés par une interaction entre une étoile morte, appelée naine blanche, et une étoile voisine plus massive. La naine blanche attire la matière de son étoile compagnon, provoquant une intense montée de température, dépassant les 600 000 °C. Ce processus crée une lumière si vive qu’elle est 100 fois plus brillante que notre soleil et émet des rayons X.

Un exemple marquant, OGLE-mNOVA-11, a été étudié en détail après son explosion en 2023. Grâce au télescope SALT et à l’observatoire spatial Swift de la NASA, les scientifiques ont découvert des gaz ionisés comme l’hélium et le carbone, preuve de températures extrêmes. Contrairement aux supernovas classiques, ces explosions ne détruisent pas la naine blanche. Les chercheurs pensent que les millinovas pourraient représenter une étape intermédiaire avant des explosions encore plus puissantes. Ils espèrent que leur étude permettra de mieux comprendre ces événements et leurs impacts sur l’évolution des étoiles.

