Ces énormes orages secouent Jupiter et modifient son apparence, voici comment les observer avec un simple télescope

Deux orages géants projettent des éclairs verts spectaculaires dans l’atmosphère de Jupiter. Ce phénomène intrigant, encore visible avec des télescopes amateurs, pourrait transformer l'apparence de la planète en diluant l’une de ses bandes marron caractéristiques.

Jupiter fascine depuis des siècles par ses tempêtes gigantesques et ses bandes colorées. La Grande Tache Rouge, une immense tempête capable d’engloutir la Terre, est surveillée depuis plus de 150 ans. Récemment, elle a surpris les scientifiques en se déformant comme une gelée, un phénomène inattendu qui reste mystérieux. Ces caractéristiques impressionnantes témoignent de l’atmosphère turbulente de la géante gazeuse, où des tempêtes éphémères peuvent également provoquer des changements spectaculaires.

Fin novembre dernier, deux gigantesques orages blancs ont été observés dans la grande bande sombre la plus au sud de Jupiter, bien visibles depuis la Terre. Ces phénomènes impressionnants s’accompagnent de flashs verts, un spectacle rare produit par l’ammoniac dans l’atmosphère de la planète. Cette couleur éclatante, propre à la géante gazeuse, contraste avec les éclairs bleus souvent observés chez nous.

Des orages géants menacent l’une des bandes marron de Jupiter

Ces tempêtes impressionnantes, photographiées par un astronome amateur le 30 novembre avec un télescope de 20 centimètres, se situent dans la bande sud de Jupiter. Les deux orages, larges de plusieurs milliers de kilomètres, projettent d’étranges éclairs verts causés par des interactions chimiques uniques dans son atmosphère. Bien qu'ils soient temporaires, ces derniers diluent déjà la teinte rouillée de la bande marron où ils se trouvent. Les nuages blancs tourbillonnants se mélangent avec l’atmosphère environnante, comme cela a été observé à plusieurs reprises dans le passé.

Ces transformations ne sont pas sans précédent. Entre 1973 et 1991, puis brièvement en 2010, cette même bande avait temporairement disparu, diluée par des tempêtes similaires. Si ces nouveaux orages suivent ce schéma, Jupiter pourrait perdre à nouveau une partie de son apparence distinctive. Pour les curieux, ces tempêtes sont encore visibles pendant quelques semaines. Avec un télescope d'au moins 20 centimètres de diamètre ou même des jumelles puissantes, il est possible d’apercevoir les orages comme des zones blanches sur la planète. La géante gazeuse reste bien positionnée dans le ciel nocturne, dans la constellation du Taureau, et nous offre une opportunité rare d’observation.