En route pour Jupiter, le vaisseau Europa Clipper franchit une étape capitale

La NASA confirme que le vaisseau spatial Europa Clipper à destination de Jupiter vient d'accomplir avec succès une manœuvre primordiale. Il peut continuer son voyage sereinement.



Tous les yeux sont tournés vers le retour de l'Homme sur la Lune, voire la conquête prochaine de la planète Mars. Enfin, presque tous. Certains voit bien plus loin, en direction de Jupiter et plus précisément de sa Lune Europa. Le 14 octobre dernier, le vaisseau spatial Europa Clipper a décollé sans encombre à l'aide d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX pour un voyage long de 2,9 milliards de kilomètres qui durera environ 6 ans. Il devrait arriver en vue de la géante gazeuse en 2030 si tout va bien.

En attendant, l'engin ne va pas se tourner les pouces. Alors qu'il vient de dépasser les 20 millions de kilomètres parcourus depuis la Terre, Europa Clipper s'est lancé dans une procédure qui, en cas d'échec, aurait mis en péril toute la mission. Heureusement, elle s'est bien déroulée : les premiers instruments de mesures scientifiques du vaisseau ont été déployés. Ils le resteront pendant toute la durée du périple.

Europa Clipper réussit une manœuvre importante durant son trajet vers Jupiter

Europa Clipper a ainsi déployé la flèche de son magnétomètre, d'une longueur de 8,5 m. La tige s'est déroulée depuis une cartouche fixée au corps du vaisseau. Les 3 capteurs du magnétomètre ont envoyé des données confirmant le succès de l'opération. Ensuite, 4 antennes du radar ont pris place à la perpendiculaire des 2 panneaux solaires qui rendent Clipper plus grand qu'un terrain de basket-ball. Vous pouvez les voir sur l'image qui sert d'illustration à cet article. Elles mesurent chacune 17,6 m de long.

“La réalisation de ces déploiements clés est une période passionnante pour le vaisseau spatial“, s'enthousiasme Jordan Evans, chef de projet d’Europa Clipper. “Actuellement, l’équipe se concentre surtout sur la compréhension des petits éléments intéressants des données les aidant à comprendre le comportement du vaisseau spatial à un niveau plus profond“. D'autres étapes sont en effet prévues avant qu'Europa Clipper soit pleinement opérationnel.

Que va chercher Europa Clipper sur la Lune de Jupiter ?

Il reste 7 autres autres instruments à mettre en marche entre décembre 2024 et janvier 2025. Certains comme les spectromètres permettant d’analyser les masses de gaz et de poussières garderont tout de même leur couche de protection pendant environ 3 ans afin d'éviter d'éventuels dégâts causés par le Soleil. Après confirmation que l'ensemble fonctionne, Clipper fera route vers… Mars. Le 1er Mars 2025 justement, le vaisseau atteindra l'orbite de la planète rouge, effectuera des mesures de tests, et surtout se servira de la gravité de l'astre pour prendre de la vitesse.

Il reviendra ensuite vers la Terre en décembre 2026 pour une derrière impulsion avant de finalement s'élancer droit sur Jupiter. Le choix de la Lune Europa n'est bien sûr pas un hasard : elle a de grandes chances d'abriter la vie. Le satellite à la croûte gelée possède un océan souterrain et, d'après les simulations effectuées sur Terre, remplirait les conditions pour que des organismes vivants s'y développent. Une hypothèse que les scientifiques confirmeront ou non suite aux 49 survols prévus.

Au total, Europa Clipper a 3 missions principales : déterminer l'épaisseur de la croûte d'Europa, étudier ses interactions avec l'océan souterrain, puis définir sa composition et sa géologie. Le but à long terme est de mieux comprendre dans quelle mesure les mondes de notre système solaire sont habitables par l'Homme.