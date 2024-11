À cause de l’Homme, l’axe de la Terre s’est déplacé de 80 cm et les conséquences inquiètent

Des scientifiques ont découvert que l'axe de notre planète avait bougé de presque 1 mètre en moins de 20 ans. Un phénomène dû aux activités humaines et qui a des conséquences inquiétantes.

Ce n'est un secret pour personne : les activités humaines ont un impact très direct sur notre environnement. Le réchauffement climatique et ce qui en découle sont les exemples les plus parlants. Bien que conscients que nous bouleversons quotidiennement un équilibre fragile, il est extrêmement difficile de trouver le bon compromis. Ces dernières années, la montée en puissance de l'intelligence artificielle fait craindre des pénuries d'eau importantes par exemple.

Parfois, les effets sont bien plus subtils, ce qui ne les empêchent pas d'être dangereux à moyen et long terme. Ainsi, construire des édifices trop massifs, entre autres, peut ralentir la rotation de la Terre. Dans la même idée, des scientifiques sud-coréens ont découvert qu'entre 1993 et 2010, l'axe de rotation de la planète a bougé de 80 cm. Ils s'en sont rendus compte après avoir constaté que les étoiles n'étaient plus à la même place qu'il y a des dizaines d'années. Le responsable de ce phénomène est connu : l'Homme.

L'axe de la Terre a bougé de 80 cm en moins de 20 ans et les conséquences sont déjà visibles

Grâce à plusieurs simulations mathématiques, les équipes ont pu prouver que l'axe terrien a changé suite au déplacement de 2 150 gigatonnes d'eaux souterraines par l'être humain. Elles sont majoritairement utilisées pour l'irrigation et finissent par être rejetées dans les océans. Sauf que ce n'est pas leur place initiale. “C'est comme si vous ajoutiez un peu de poids sur une toupie qui tourne“, explique Ki-Weon Seo, directeur de l'étude.

Lire aussi – Ce satellite de Boeing qui a explosé en orbite menace nos communications sur Terre

À notre niveau, impossible de se rendre compte du phénomène, nous n'avons pas l'impression d'être plus “penchés” qu'avant. En revanche, cette modification de l'axe de la Terre se voit très concrètement dans la hausse du niveaux des eaux : environ 6 mm de plus. Quant à savoir si nous serons capables d'inverser la tendance, seul l'avenir nous le dira.

Source : Popular Mechanics