Ces deux constructeurs automobiles présents en Europe annoncent leur fusion

Deux marques automobiles chinoises, présentes sur le marché européen, ont annoncé leur fusion dans le but de réduire leurs coûts et de renforcer leur position sur le marché international.

Zeekr et Lynk & Co viennent d’annoncer leur fusion. Cette nouvelle alliance intervient peu après le retrait de Volvo du capital de Lynk & Co, marquant un tournant majeur dans la stratégie du groupe Geely. La nouvelle entité voit Zeekr devenir l'actionnaire majoritaire de Lynk & Co avec 51 % des parts, tandis que Geely conserve les 49 % restants.

Cette restructuration vise à créer de nombreuses synergies entre les deux marques, notamment dans le développement de produits, la recherche et développement, ainsi que la production. Les dirigeants estiment que cette fusion permettra d'améliorer l'efficacité de développement des produits de 15 % et de réduire les coûts de production de 5 à 8 %.

Une gamme élargie et des ambitions internationales

Cette alliance stratégique a pour but une expansion ambitieuse sur le marché européen et mondial. Les deux marques prévoient de maintenir leurs identités distinctes tout en partageant leurs ressources et leur savoir-faire, notamment dans les domaines de la propulsion électrique et de la conduite autonome. L'objectif affiché est d'atteindre 710 000 immatriculations en 2025 et de s'imposer comme un concurrent sérieux face aux constructeurs premium européens.

La nouvelle entité prévoit de lancer plusieurs modèles dans les prochains mois pour enrichir sa gamme. Zeekr se positionnera sur le segment premium avec des véhicules à partir de 40 000 euros, tandis que Lynk & Co ciblera un public plus large avec des modèles débutant autour de 26 000 euros. Parmi les nouveautés attendues, on trouve le break Zeekr 007 GT, un crossover hybride rechargeable et un grand SUV. Lynk & Co, quant à elle, prépare le lancement d'un SUV hybride rechargeable six places nommé 900.

Avec un objectif de 200 showrooms dans le monde d'ici 2025, Zeekr et Lynk & Co ambitionnent de conquérir de nouveaux marchés. La fusion permettra de mutualiser les ressources pour le développement international, avec une équipe unifiée chargée de l'expansion globale des deux marques.

En combinant leurs forces, ces deux acteurs espèrent accélérer leur croissance et rivaliser avec les constructeurs établis, notamment dans le domaine des véhicules électriques et hybrides. Reste à voir comment cette nouvelle entité parviendra à se différencier sur un marché européen de plus en plus concurrentiel et exigeant en matière de normes environnementales.