iOS : de fausses applications de streaming arnaquent 2 millions d’utilisateurs et génèrent 5,3 millions d’euros par an

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, gare aux fausses applications de streaming. Selon Kosta Eleftheriou, développeur chez Apple, ces dernières appâtent leurs victimes à l’aide de trailers de films pour leur faire acheter des codes et des abonnements premium. Malgré les dispositifs de sécurité de l’App Store, celles-ci toucheraient jusqu’à 6 millions de dollars par an.

Pour les utilisateurs, télécharger une application sur son iPhone est rarement sans risque. Il y a d’abord celles qui collectent, en tout bien tout honneur, un grand nombre de données personnelles, parfois même inattendues à l’instar de Facebook qui récolte les informations de l’accéléromètre. Puis, il y a bien sûr celles qui, plus ou moins sans le savoir, comprennent de grosses failles de sécurité mettant en danger l’intégrité du smartphone. Chaque jour, elles sont des millions comme celles-ci à être téléchargées.

Et puis, enfin, il y a celles qui cherchent tout bonnement à vous arnaquer. Malgré les dispositifs de sécurité de l’App Store, elles sont nombreuses à passer entre les mailles du filet. Kosta Eleftheriou, développeur chez Apple, met notamment en garde contre de fausses applications de streaming qui pullulent sur la boutique. Pour attirer leurs victimes, ces dernières utilisent des trailers de films et se vantent de proposer de nombreuses fonctionnalités.

Gare à ces fausses applications de streaming sur l’App Store

C’est en téléchargeant ces applications que le pot aux roses se révèle. Celles-ci incitent en effet les utilisateurs à dépenser leur argent dans des codes censés débloquer les fonctionnalités promises auparavant. Les victimes peuvent également souscrire à de supposés abonnements, dont ils ne verront jamais les bénéfices. Ceux-ci mettent par ailleurs Apple dans la panade, car la firme peut toucher jusqu’à 30 % de commission sur les revenus générés.

« Alors qu’Apple ne parvient pas à contrôler son App Store, ces applications ont accumulé plus de 2 millions de téléchargements et génèrent désormais environ 16 000 téléchargements par jour, soit environ 6 millions de dollars par an », précise Kosta Eleftheriou. D’après lui, ces applications sont présentes depuis des mois sur la boutique en ligne, et ce, bien que de nombreux commentaires négatifs mettent en garde les utilisateurs contre l’arnaque.

Eric Friedman, responsable des algorithmes d’ingénierie des fraudes et des risques chez Apple, a déclaré que le système de sécurité de l’App Store ressemble « plus à la jolie dame qui vous accueille à l’aéroport d’Hawaï qu’à un chien renifleur de drogue ». À noter que les développeurs de ces applications vont jusqu’à faire appel à des influenceurs comptant des millions d’abonnés pour faire leur promotion.

