Ces anneaux connectés sont les plus chers au monde, autant qu’un iPhone 16 Pro Max

La startup Ultrahuman dévoile des anneaux connectés inédits sur le marché. Ils affichent un prix que beaucoup trouveront indécent, et pourtant il y a une raison tout à fait logique à cela.

Pendant longtemps, les bracelets et les bagues n'étaient rien d'autre que des bijoux. Ils le sont toujours, mais depuis qu'on les a rendu intelligents et connectés, on peut plus facilement joindre l'utile à l'agréable. Devant les contraintes techniques inhérentes à ce genre de produits, on perd cependant le côté “luxe” du bijou, au profit d'une forme plus pratique. Certes, la Galaxy Ring de Samsung, par exemple, reste sobre et plutôt classieuse. Certains se sont dit qu'on pouvait faire bien mieux.

La startup indienne Ultrahuman n'est pas très connue chez nous. Elle risque cependant de se faire une petite réputation après avoir dévoilé les anneaux connectés les plus luxueux au monde. Au sens strict du terme. Ne cherchez pas de capteurs révolutionnaires ultra-précis ou une fonctionnalité totalement inédite, tout se joue au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette série de 3 bagues.

Les anneaux connectés Ultrahuman “Rare” sont les plus chers du marché, voici pourquoi

Les Ultrahuman “Rare” sont déclinés en 3 versions : Rose du Désert, Dune et Neige du Désert. Les deux premières sont fabriquées avec de l'or 18 carats, tandis que la dernière est composée de platine. Pour le reste, les anneaux font ce que l'on attend d'eux, à savoir la mesure du sommeil, du stress, du rythme cardiaque, de la température cutanée… Larges de 8 mm et épais de 2,45 mm, ils affichent 6 jours d'autonomie, ainsi qu'une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres d'immersion.

Lire aussi – Cette bague connectée vous prévient quand vous allez tomber malade, avant les premiers symptômes

Leur prix sera compris entre 1 800 et 2 200 euros environ. C'est le prix moyen d'un iPhone 16 Pro Max à sa sortie, selon la configuration choisie. Si l'un de ces anneaux “Rare” vous a tapé dans l’œil, sachez qu'ils seront vendus dans la grande boutique haut de gamme Printemps de Paris, à une date encore inconnue. Les intéressés les trouveront aussi à Londres, New-York, Milan et Dubaï, entre autres. Nul doute que l'objet complètera à merveille votre Galaxy S24 Ultra version Caviar à 13 800 €.