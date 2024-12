Les bracelets connectés pourraient bientôt mesurer nos émotions, mais comment ?

Des chercheurs ont trouvé comment mesurer certaines de nos émotions. Le système se prêterait à une intégration dans les bracelets et montres connectées. Comment est-ce que cela fonctionne ?



Aussi petits soient-ils, les montres et bracelets connectés que nous portons au poignet sont bardés de capteurs en tout genre. Grâce à eux, il est possible de connaître son rythme cardiaque, son taux d'oxygène dans le sang, le nombre de calories brûlées lors d'une activité physique… Ces données sont là à titre indicatif et d'une manière générale, elles ne sont pas aussi précises qu'on le voudrait. Certains appareils comme les Apple Watch sont pourtant très performants à ce niveau, allant jusqu'à détecter des problèmes de santé graves.

La précision de l'ensemble augmentera avec le temps, mais il reste des aspects que l'on n'arrive pas encore à mesurer. Une équipe de l'Université de Tokyo a justement travaillé sur une nouvelle forme de captation qui pourrait bien se retrouver à terme dans nos accessoires connectés. Les scientifiques ont en effet réussi à définir nos émotions à l'aide de capteurs. Quelle méthode ont-ils utilisé ?

Voici comment nos montres et bracelets connectés pourraient mesurer nos émotions

L'indicateur central est la conductance cutanée, ou activité électrodermale. “Lorsque les gens ressentent des choses, les propriétés électriques de leur peau changent radicalement en raison de la transpiration dans un délai d'une à trois secondes après le stimulus original“, explique les chercheurs. Les volontaires devaient regarder des vidéos entraînant un type de réponse émotionnelle parmi trois : la peur, les émotions liées à la famille et l'amusement.

Après analyse, il ressort que la peur est la réaction la plus forte en terme de mesures, tandis que les émotions liées à la famille augmentent graduellement, tout en délivrant une combinaison de joie et de tristesse. Autrement dit : il est possible de déterminer ce que quelqu'un ressent en fonction de son activité électrodermale.

En soi, ce n'est pas nouveau. Les bracelets Fitbit Charge 5 et 6 par exemple possèdent un capteur enregistrant les changements électriques dans niveau de sueur de votre peau, comme dans l'étude. L'idée serait d'aller plus loin : “En combinant ces signaux avec d'autres, l'équipe pense que nous nous rapprochons d'appareils capables de savoir ce que nous ressentons, ce qui permettrait de mieux comprendre les émotions humaines“, et de mieux les gérer.