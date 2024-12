Cette bague connectée vous prévient quand vous allez tomber malade, avant les premiers symptômes

En suivant et en analysant de nombreuses mesures de santé, les bagues connectées d'Oura vont pouvoir détecter les signes préliminaires de fatigue et de maladie et en avertir les utilisateurs, avant même qu'ils ne ressentent les premiers symptômes.

Le principal argument avancé par les constructeurs de bague connectée pour séduire les consommateurs est un suivi précis de la santé. Avec sa nouvelle fonctionnalité Symptom Radar, la marque Oura promet que ses produits seront en mesure de détecter les maladies avant même que les utilisateurs n'en ressentent les premiers symptômes.

Pour ce faire, Oura va surveiller et analyser les changements dans les données de condition physique de l'utilisateur, parmi lesquelles la température de la peau, les tendances de température moyenne, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque et le temps d'inactivité.

Oura veut détecter les signes préliminaires de fatigue et de maladie

Le système va corréler toutes ces données à l'âge de l'utilisateur pour déterminer s'il montre des signes de tension corporelle. Trois niveaux de fatigue sont distingués par Oura : aucun signe, signes mineurs et signes majeurs. Sur l'application mobile, les données biométriques inquiétantes sont mises en évidence pour que l'on puisse comprendre ce qui lui fait dire que notre corps est en situation de faiblesse.

L'intérêt de cette fonctionnalité est d'anticiper un état de fatigue plus avancé, voire de maladie, puisque les écarts de mesure pourront être constatés avant que l'individu ne ressente lui-même des symptômes. La personne peut alors prendre les devants et commencer à se reposer ou à prendre des médicaments. Il est par contre précisé que ce système n'est pas des plus fiables chez les femmes enceintes et chez certaines personnes atteintes de maladies chroniques.

Symptom Radar sera déployé à partir du 9 décembre 2024 sur les bagues connectées Oura Ring 3 et Oura Ring 4. Le modèle économique d'Oura repose sur l'abonnement mensuel, auquel il faut souscrire pour bénéficier de cette nouveauté, et qui donne également accès à des fonctions et mesures de santé supplémentaires.

