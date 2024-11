L’application Galaxy Wearable fait peau neuve, voici ce qui change pour vos accessoires connectés

Samsung actualise son application Galaxy Wearable avec des modifications majeures dans son interface. Cette refonte vise à simplifier l’accès aux fonctionnalités de vos montres, écouteurs et autres appareils Galaxy.

L’application Galaxy Wearable est le centre de contrôle incontournable pour les utilisateurs d’appareils connectés Samsung. Elle permet de gérer les paramètres des Galaxy Watch, des Galaxy Buds et, plus récemment, des Galaxy Ring. Mais avec le temps, l’interface avait vieilli, rendant la navigation parfois peu intuitive. La marque a donc décidé de moderniser cette application avec une refonte qui allie simplicité et praticité.

Le changement le plus visible est la disparition du menu hamburger, ce panneau latéral qui regroupait tous les appareils connectés. Désormais, une pastille flottante située en bas de l’écran permet d’accéder rapidement à la liste des appareils. C’est une solution qui reste facilement accessible tout en libérant de l’espace visuel. Les modifications ne s’arrêtent pas là : le haut de l’écran affiche maintenant une prévisualisation plus détaillée de votre montre connectée, comme la Galaxy Watch 7 ou la Galaxy Watch 6 Classic, avec un aperçu de ses boutons physiques.

Galaxy Wearable repense son interface pour simplifier la gestion des accessoires connectés

Samsung a également réorganisé les boutons dédiés aux fonctionnalités clés comme les cadrans de montre, les écrans d’applications, les widgets (Tiles) et le panneau rapide. Ceux-ci sont désormais alignés sur une seule rangée. Ils remplacent ainsi la disposition en grille de l’ancienne version. Cette mise à jour rend clairement la navigation plus fluide et cohérente. Par ailleurs, le menu des cadrans de montre a été remanié : les catégories sont mieux définies et un bouton remplace le texte “Gérer” pour une gestion plus claire.

Certains éléments restent inchangés, comme les menus des “Tiles” et du “Quick Panel” (menu rapide), mais il est possible que Samsung les actualise dans de futures mises à jour. Cette refonte arrive à point nommé, alors que les utilisateurs jonglent avec un nombre croissant d’appareils connectés, notamment avec l’arrivée du Galaxy Ring. Grâce à cette interface modernisée, l’application Galaxy Wearable s’adapte aux besoins actuels en facilitant la gestion d’un écosystème de plus en plus riche et varié.