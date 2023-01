CES 2023 : voici les Sennheiser IE 200, des écouteurs filaires pour les mélomanes

À l’occasion du CES de Las Vegas qui s’est tenu début janvier 2023, Sennheiser a dévoilé plusieurs produits audio nomades. Parmi eux se trouvent les IE 200, une paire d’écouteurs intra-auriculaires filaires à connecter avec un port jack 3,5 mm. Destinés aux audiophiles et amateurs de hi-fi, les IE 200 seront commercialisés fin janvier 2023 au prix de 150 euros.

Si le CES de Las Vegas est avant tout l’occasion de découvrir les futures nouveautés des géants de la télévision, comme LG, Panasonic, Samsung, Sony ou encore TCL, beaucoup d’autres gammes de produits sont également présents. Parmi ceux-ci, il y a bien sûr l’audio : barre de son, enceintes connectées, casques et autres écouteurs étaient bien évidemment présents au Nevada pour faire le show. Nous en voulons pour preuve les nouveautés annoncées par Sennheiser.

La marque allemande a lancé deux produits. D’abord les Sennheiser Conversation Clear Plus, des écouteurs intra-auriculaires TWS (true wireless stéréo) censés apporter, selon le fabricant, une expérience audio ultime en conversation. Nous ne manquerons pas de vérifier cette promesse lors d’un test en situation. Et espérons que le résultat soit à la hauteur, car leur prix est prohibitif : 849 euros, tout de même. L’autre produit, sur lequel, nous avons choisi de nous concentrer dans cet article, est beaucoup moins cher : il s’agit des Sennheiser IE 200, qui seront vendus à 149 euros à partir de fin janvier 2023.

Sennheiser présente des écouteurs filaires et jack 3,5 mm en 2023 ?

Pourquoi avoir choisi de parler plus spécifiquement des IE 200 ? La raison est simple : ces écouteurs s’appuient sur une philosophie presque « traditionnaliste ». Ce sont donc des écouteurs intra-auriculaires filaires avec une connectique jack 3,5 mm pour les brancher à un smartphone ou à un autre appareil audio. À l’heure où les plus grandes marques ne jurent que par l’audio sans fil, notamment sur le segment des écouteurs intra-auriculaires, ce produit parait décalé. Et pourtant, Sennheiser promet une expérience audio haut de gamme.

Pour cela, la firme mise sur plusieurs éléments. D’abord la construction des écouteurs. Du nylon tressé pour assurer la solidité des connexions filaires. Des renforts en plastique pour le passage au-dessus de l’oreille qui protège le produit contre les étirements, mais assure également son étanchéité. Ensuite le transducteur de 7 mm associé à des embouts en mousse et silicone pour l’isolation et l’amélioration de basses.

Enfin la connexion jack, améliorée pour offrir un son de meilleure qualité. Notez qu’une fiche MMCX (microminiature coaxiale) connecte chaque écouteur au câble. Si vous avez un autre accessoire compatible (comme d’autres modèles de la gamme IE de Sennheiser), vous pouvez utiliser ce câble. Voire le remplacer sans changer les écouteurs. Voilà donc un produit qui, sur le papier, semble très abouti et qui devrait offrir une expérience élevée pour un prix bien plus doux que des écouteurs TWS premium.