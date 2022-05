Samsung annonce le premier écran OLED 240 Hz pour PC portables

À l’occasion de la conférence Display Week 2022, Samsung Display a présenté le premier panneau OLED pour ordinateurs portables au monde avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et un premier modèle en a déjà profité.

Alors que les smartphones ne disposent toujours pas d’écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, Samsung Display vient de présenter un nouveau panneau OLED pour les PC portables avec une telle fréquence à la Display Week 2022. On est donc loin des 90 Hz des panneaux OLED actuels du fabricant coréen. En plus de proposer une fréquence hors norme, le nouvel écran de Samsung possède d’autres caractéristiques intéressantes.

On retrouve par exemple la couverture d’une large gamme de couleurs et la prise en charge des normes HDR10+ et Dolby Vision. Pour rappel, le Dolby Vision est une technologie utilisée par Netflix ou encore Disney+ améliorant la qualité de l’image, mais celle-ci n’est supportée par aucun appareil de Samsung, toujours réfractaire à l’adopter, alors qu’il utilise pourtant des dalles fournies par Samsung Display. La luminosité est assez faible puisqu’elle est limitée à 400 nits, mais le contraste élevé devrait tout de même permettre à la dalle d’offrir une bonne visibilité dans toutes les conditions.

Lire également : Samsung dévoile un prototype de smartphone avec un écran pliable en trois parties

Le Razer Blade 15 est le premier ordinateur avec un écran OLED 240 Hz

Plus tôt ce mois-ci, Razer avait levé le voile sur une nouvelle génération de Blade 15 pouces, sa série d’ordinateurs portables haut de gamme. La société avait présenté la nouvelle génération de l'ordinateur portable Blade 15 2022 comme la première au monde à être équipée d'un écran OLED de 15,6 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, et on imagine désormais qu’il s’agit du fameux écran que Samsung a dévoilé.

« Ce panneau jamais vu auparavant donne vie à des couleurs plus vives et plus éclatantes à des vitesses de niveau esport comme aucun autre ordinateur portable aujourd'hui », expliquait Razer dans un communiqué. « L'écran rend l'ordinateur portable parfait pour une variété de tâches, y compris le jeu, l'édition vidéo et le visionnage de films », ajoutait la société.

L’ordinateur équipé d’un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération et d’un GPU Nvidia RTX 3070 Ti n’est pas encore disponible, puisqu’il sera commercialisé au cours du quatrième trimestre de cette année. Il semblerait que le nouvel écran de Samsung ait fait largement gonfler le prix d’entrée, désormais fixé à 3499 dollars.