CES 2023 : Audio Technica se lance dans le casque gaming avec une version spéciale du ATH-M50x

Audio Technica a profité du CES 2023 de Las Vegas pour dévoiler deux nouvelles versions de son casque légendaire ATH-M50x. Les ATH-M50xSTS et ATH-M50xSTS-USB, avec leur micro en col de cygne, visent en priorité les streameurs et les joueurs à la recherche d'un casque confortable et à la qualité sonore irréprochable.

Pour l'heure, le CES 2023 de Las Vegas ne déçoit pas et a permis de découvrir de nombreux produits prometteurs à venir. On pense notamment au ProArt Studiobook 16 3D OLED d'Asus, le tout premier PC avec écran 3D sans lunettes du constructeur. Bien entendu, Nvidia a répondu présent à l'évènement en présentant la GeForce RTX 4070 Ti, une carte graphique surpuissante à moins de 1000 euros.

Du côté des nouveautés TV, la startup américaine Displace a officialisé la Displace TV, la toute première télévision OLED 55″ sans fil au monde. Mais cette fois-ci, nous allons parler de Audio Technica. La marque particulièrement appréciée des audiophiles vient de présenter deux nouvelles variantes du ATH-M50x, un casque réputé pour délivrer un son qualité studio.

Audio Technica se lance dans le casque gaming et streaming

Déjà très populaire auprès des streameurs et des joueurs, l'entreprise a décidé d'aller plus loin en lançant des versions spécialement dédiés du ATH-M50x pour ce public, à savoir les ATH-M50xSTS et et l'ATH-M50xSTS-USB. Ces deux casques reprennent l'architecture caractéristique du ATH-M50x avec cette conception pliable, ce corps en plastique et cet arceau en métal doté d'un coussinet, pour un confort optimal.

On retrouve également les mêmes transducteurs à large ouverture 45 mm, capables de délivrer selon la marque “un son d'une exceptionnelle clarté sur toute la plage de fréquences et de la profondeur dans les basses”. Par ailleurs, Audio Technica ajoute que les deux modèles sont fournis avec deux types de coussinets :

Des coussinets en simili cuir avec des bords en tissu maillé pour mettre l'accent sur la circulation de l'air et du confort

Les coussinets traditionnels du M50x conçus pour privilégier la qualité audio et l'isolation sonore

Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est sur le micro que les deux casque marquent leur différence avec leur illustre prédécesseur. En effet, les deux variantes sont équipées d'un micro en col de cygne, qui exploite une capsule cardioïde à condensateur déjà utilisé dans les microphones série 20 de la marque.

Selon Audio Technica, ce micro offre “une présence vocale riche, de qualité studio, sans bruit de fond et avec un niveau de sortie stable”. Notez qu'il sera possible de se muter rapidement en rabattant simplement le bras du micro vers le haut. Enfin, les deux casques présentent des connectiques différentes :

l'ATH-M50xSTS est équipé d'une prise casque 3,5 mm (avec adaptateur 6,3 mm) et une sortie microphone XLR

(avec adaptateur 6,3 mm) et une sortie l'ATH-M50xSTS-USB comme son nom l'indique se raccorde directement en USB. Notez qu'il embarque un convertisseur A/N de haute qualité (taux d'échantillonnage jusqu'à 24 bits/96 kHz)

Les deux casques seront disponibles sur la boutique officielle du constructeur vers la fin janvier 2023 aux prix respectifs de 199 € (ATH-M50xSTS) et de 229 € (ATH-M50xSTS-USB).