CES 2021 : LG lance ses nouveautés avec une influenceuse 100% virtuelle

Pour son apparition au CES 2021, LG a pris le mot “virtuel” au pied de la lettre. Le constructeur a fait détailler ses nouveautés cette année par Reah Keem, une influenceuse virtuelle totalement créé par la marque à coup de machine learning et d'intelligence artificielle.

Si vous doutiez que nous serons un jour tous remplacés par des machines, on vous invite à regarder la vidéo en fin d'article. LG vient en effet de profiter du CES 2021 pour dévoiler sa dernière innovation : une DJ / influenceuse / globe-trotter tout ce qu'il y a de plus virtuel et qui se fait appeler Reah Keen. Le personnage, qui a servi à présenter une partie des produits de la marque cette année, porte un hoodie rose bonbon avec le slogan “Stay Punk Forever”.

On a pu l'entendre dire que le voyage était une part importante de sa vie, et pester sur la situation qui l'empêche de se produire dans les salles du concert du monde entier. Oui parce que Reah Keem a un vrai compte Soundcloud, avec de la vraie musique (ce dernier point est on vous l'accorde nettement plus discutable…) ainsi qu'un compte Instagram avec 6000+ abonnés.

Et hop, Reah Keem passe ainsi tout en douceur au sujet du jour, le robot désinfecteur de surfaces UV LG CLOi UV-C. La machine elle-même n'est pas une surprise puisqu'elle avait été annoncée quelques semaines plus tôt. Il s'agit de laisser un robot irradier automatiquement les surfaces de radiations UV-C pour tuer les germes. Le robot est destiné en priorité aux lieux publics comme les hôpitaux et gares. L'influenceuse numérique poursuit là encore avec une transition un peu rêche mais maligne :

“Ceci dit il semble qu'il va s'écouler du temps avant que l'on puisse revenir aux concerts et aux fêtes. Donc d'ici là, je vais appeler mon studio et travailler sur mes vidéos et d'autres choses”, avant de se tourner vers les derniers ordinateurs LG Gram. L'influenceuse vante la finesse de ses bordures ainsi que l'écran destiné aux professionnels de l'image.

Et l'influenceuse de conclure “c'est tout pour moi pour le moment. Mais restez à l'écoute, car à la suite nous avons une mise à jour excitante de notre LF ThinQ adoré. Je te passe l'antenne, Sam”. LG fait savoir depuis plusieurs mois qu'il travaille sur ce type de présence virtuelle. Il semble que cela en soit le premier aperçu. Voici un extrait de la conférence et de la prestation de Reah Keem :

