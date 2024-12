Ce SSD Huawei à prix choc va faire trembler la concurrence

Huawei s’attaque au marché du stockage avec un SSD grand public à un prix défiant toute concurrence. Performances solides et prix cassé, ce produit pourrait bien bouleverser les habitudes des utilisateurs et inquiéter la concurrence.

Huawei poursuit son expansion dans le domaine des produits grand public avec un SSD qui attire déjà tous les regards. Ce modèle affiche des vitesses de lecture et d’écriture atteignant respectivement 7 400 Mo/s et 6 700 Mo/s grâce à son interface PCIe 4.0. Bien que ces performances soient inférieures à celles des SSD PCIe 5.0 les plus rapides, elles restent très compétitives pour cette gamme de produits. Ce lancement marque une évolution stratégique pour la société, qui élargit son offre au-delà du stockage serveur pour s’adresser directement aux utilisateurs grand public.

Disponible en Corée du Sud, ce SSD de 1 To est vendu au prix de 47 500 wons, soit environ 30 euros. Une telle offre, bien en dessous des standards actuels, repose sur une production basée sur des composants locaux. Celui-ci utilise de la mémoire QLC sans DRAM, une configuration qui, bien que moins performante que la mémoire TLC ou DRAM, permet de réduire les coûts de fabrication. Les fournisseurs de ces composants ne sont pas confirmés, mais ils pourraient inclure YMTC pour les puces NAND et MaxioTech pour le contrôleur.

Huawei chamboule le marché des SSD avec un prix jamais vu

Avec un tarif aussi bas, ce SSD promet de séduire les utilisateurs en quête d’un stockage rapide et abordable. Cependant, on peut avoir des doutes concernant sur la durabilité de cette stratégie. Certains analystes estiment qu’il pourrait s’agir d’un prix promotionnel pour imposer Huawei sur ce marché. Si le produit venait à être commercialisé en Europe, il deviendrait une option extrêmement compétitive face aux marques établies.

Ce lancement s’inscrit également dans une stratégie visant à contourner les restrictions commerciales imposées à Huawei. En misant sur des composants locaux, l’entreprise réduit sa dépendance aux fournisseurs étrangers et contrôle mieux ses coûts. Reste à savoir si ce modèle sera proposé à l’international et si la société parviendra à maintenir un tel rapport qualité-prix à long terme.

https://twitter.com/Jukanlosreve/status/1873003621270601891