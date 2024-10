AMD annonce enfin quand il sortira ses prochaines cartes graphiques, et c’est pour bientôt

AMD a confirmé que ses prochaines cartes graphiques, dotées de la technologie RDNA 4, seront dévoilées au début de l’année 2025. Pour cette gamme, AMD pourrait se recentrer sur des produits plus grands publics et abandonner la course à la performance. Tous les regards se tournent évidemment vers le CES de Las Vegas.

Quand seront dévoilées les prochaines cartes graphiques AMD Radeon ? C’est Lisa Su elle-même, la PDG de la firme, qui nous donne une fenêtre de sortie. Elle l’a annoncé lors d’une réunion avec les investisseurs, coupant ainsi court aux rumeurs.

Cette prochaine gamme de cartes sera importante pour AMD, car elle introduira la microarchitecture RDNA 4 et qu’elle se concentrera sur le marché grand public. Pas de GPU misant sur l’ultra performance comme le fait Nvidia avec sa série XX90, donc. Il ne faudra pas attendre longtemps pour en savoir plus.

AMD annonce la date de présentation de ses futures cartes graphiques

Lors de la réunion, Lisa Su a lâché l’info. Les RX8000 arriveront dans les prochains mois :

« Nous avons prévu de lancer notre premier GPU RDNA 4 début 2025. »

De fait, Su confirme les fuites qu’on commence à trouver un peu partout sur Internet. Début 2025, cela nous amènera certainement au CES de Las Vegas. Sur ce salon, son concurrent, à savoir Nvidia, pourrait lui aussi dévoiler ses nouveaux produits, les RTX 5000. Un duel qui sera très intéressant à suivre.

Le CES 2025 pourrait être un salon très riche en annonces pour AMD. En plus de ses cartes RX8000, le constructeur pourrait donner plus de détails sur sa nouvelle puce mobile Ryzen Z2, déjà officialisée, avec un terminal dédié. Il pourrait aussi en dire plus sur sa puce Strix Halo dédiée aux PC de jeux. Des rumeurs voudraient qu’Asus présente un nouveau ROG Flow Z13 avec ce processeur, son PC gaming au format « Surface ».

Quoi qu’il en soit, début 2025 devrait être un tournant pour AMD. La firme de Santa Clara joue gros, notamment sur le gaming où elle va revoir sa stratégie pour se concentrer sur l’essentiel et les produits grands public.

Source : PC World