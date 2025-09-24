Ce SSD Crucial de 1 To en promo offre des performances exceptionnelles à un prix incroyable

Amazon casse le prix du SSD Crucial P310 de 1 To à l'occasion des French Days. Ce modèle ultra-performant est à moins de 60 €. Un prix défiant toute concurrence, mais il va falloir faire vite.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Envie de booster les performances de votre PC avec un SSD ultra performant sans vider votre portefeuille ? Le Crucial P310 d'une capacité de 1 To bénéficie d'une très belle offre sur Amazon dans le cadre des French Days.

Actuellement affiché à 66,99 € au lieu de 99,99 €, ce SSD bénéficie déjà d'une belle réduction à la base, mais vous pouvez faire baisser davantage le prix avec le code promo AMZ10, proposé en ce moment par Amazon à l'occasion des French Days de l'automne 2025. Le code est utilisable une seule fois par client.

Le SSD vous reviendra au final à 56,99 € au lieu de 99,99 €, soit quasiment à moitié prix (-47%). Pour moins de 60 €, c'est l'un des meilleurs SSD PCIe 4.0 que vous trouverez en ce moment, sachant qu'il faut compter plus de 100 € chez la concurrence.

SSD Crucial P310 : jusqu'à 7.100 Mo/s pour moins de 60 €

Le Crucial P310 offre des vitesses séquentielles allant jusqu'à 7 100 Mo/s en lecture et 6 000 Mo/s en écriture. On est donc proche des meilleures vitesses sur cette génération. De quoi profiter d'une expérience fluide sur votre ordinateur : démarrages, transferts de fichiers et chargements en jeu. L'exécution des applications gourmandes en ressources comme Photoshop, Illustrator et les logiciels de montage sera également grandement améliorée, surtout si vous utilisez actuellement un stockage beaucoup plus lent.

Notez que ce SSD offre les performances requises pour être compatible avec la console PS5, mais il n'est pas livré avec un dissipateur thermique dans cette version. Il reste tout à fait possible de compléter votre achat avec un dissipateur compatible avec la console de Sony. Pour faire encore plus simple, la version avec dissipateur thermique du Crucial P310 1 To est disponible à 70 € sur Amazon avec le code AMZ10.