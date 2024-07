Ce sont les meilleures tablettes Android du marché et la prochaine version devrait arriver très bientôt

De nouvelles tablettes Android haut de gamme se profilent à l’horizon. Samsung pourrait bientôt lancer ses Galaxy Tab S10, mais cette fois-ci, elles ne seraient pas au nombre de 3.

Plus d’un an après le lancement des dernières Galaxy Tab S9, Samsung se préparerait enfin à renouveler sa série de tablettes haut de gamme. D’après les informations de @DSCCRoss sur X (Twitter), Samsung s’apprêterait à lancer la production dès le mois prochain.

De précédentes fuites venant du leaker Max Jambor avaient fait état d’un lancement en octobre, donc une production débutant dès le mois d’août s’alignerait sur ces rumeurs.

Les Galaxy Tab S10 ne seraient que 2 cette année

Alors que les précédentes générations des Galaxy Tab étaient déclinées en trois modèles, Samsung aurait revu ses plans et ne prévoirait désormais que de lancer deux versions. Selon Ross Young, les usines se contenteront de fabriquer les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra. Aucune Galaxy Tab S10 classique ne serait prévue.

Les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra arriveraient en octobre en au moins deux coloris : Gris et Argent. Il reste maintenant à voir si d’autres modèles seront prévus par la suite, et si une version plus petite est aussi dans les cartons. Cependant, Ross Young est l’un des informateurs les plus réputés du secteur. S’il ne voit pas de Galaxy Tab S10 sortir des usines de sitôt, c’est qu’il y a de fortes chances que le lancement de la tablette ne soit pas prévu. Peut-être que Samsung n’a pas envie de cannibaliser les ventes de ses tablettes de la série A avec une tablette haut de gamme de la même taille, ou même de sa Galaxy Tab S9 SE+.

Pour ce qui est des spécifications, on attend évidemment un écran AMOLED sur les deux Galaxy Tab S10. Le changement le plus important, c’est que les tablettes devraient cette fois être propulsées par une puce MediaTek Dimensity 9300+, et non un processeur Snapdragon comme avec les générations précédentes. Il s’agirait d’une première pour Samsung, qui avait l’habitude d’utiliser les derniers processeurs de Qualcomm. D’ailleurs, une sortie en octobre coïnciderait avec le lancement d’une nouvelle puce MediaTek Dimensity 9400 encore plus puissante, mais Samsung se contenterait de la génération précédente.