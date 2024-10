Système de recharge sans fil de Tesla, voici tout ce que l’on sait sur sa puissance et son efficacité

Tesla frappe fort avec une nouvelle avancée : la recharge sans fil pour le Cybercab. Une technologie futuriste qui pourrait bien simplifier la vie des utilisateurs en éliminant les câbles. Mais derrière cette annonce, plusieurs zones d'ombre subsistent, notamment sur les performances réelles de ce système.

Le 10 octobre 2024, Tesla a marqué les esprits en révélant une technologie de recharge sans fil pour ses futurs véhicules, dont le Cybercab. Dans une vidéo partagée sur X, la société montre un aperçu de ce nouveau système, qui permettrait de les recharger sans branchement direct. Cette innovation s’inscrit dans une logique d’automatisation totale, pensée pour accompagner le développement des voitures autonomes de la marque.

Jusque-là, Tesla n’avait pas montré un grand intérêt pour la recharge par induction, préférant les câbles de son réseau Superchargeur. Avec cette nouvelle approche, la marque espère offrir plus de simplicité, en particulier pour ses futurs modèles autonomes comme le Cybercab. L'idée est de permettre aux véhicules de se recharger automatiquement, sans l’intervention d’un conducteur, une nécessité lorsque les voitures circulent sans être humain aux commandes.

La recharge sans fil du Cybercab plafonne à 25 kW

Dans une vidéo dévoilée par Tesla, on peut observer le Cybercab utilisant un socle de recharge sans fil. Toutefois, la puissance de ce système reste limitée à 25 kW, bien en dessous de ce que permet la recharge rapide via le réseau Superchargeur, avec certaines bornes qui peuvent maintenant dépasser les 300 kW. Bien que cette capacité soit supérieure à celle d'une recharge domestique standard et ses 7 kW, elle ne rivalise pas encore avec les options de recharge rapide auxquelles les utilisateurs de la marque sont habitués.

L’efficacité de ce nouveau système reste l’un des points d’interrogation majeurs. Historiquement, la recharge par induction présente des pertes d’énergie plus importantes que les systèmes filaires. Cependant, des solutions récentes, comme la résonance magnétique, atteignent une efficacité de près de 93 %, comparable à celle de la recharge classique. Tesla, qui a acquis en 2023 la start-up allemande Wiferion spécialisée dans la recharge sans fil, semble miser sur cette technologie pour rendre sa recharge plus performante. Reste à savoir si cette innovation pourra s’imposer comme un nouveau standard pour les futurs modèles de la marque.

Robotaxi wireless charging No hands required pic.twitter.com/XL746DkGhb — Tesla (@Tesla) October 18, 2024