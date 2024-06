Ce smartphone va ravir les nostalgiques du Nokia Lumia, voici sa fiche technique et son prix supposés

Un nouveau smartphone Android signé du fabricant derrière Nokia pourrait ressusciter le design iconique des Nokia Lumia, la série de Windows phone disparue depuis 2016.



Aujourd'hui, quand vous devez choisir un smartphone, vous n'avez pas l'embarras du choix quant au système d'exploitation embarqué : Android ou iOS. Mais à une époque pas si lointaine, une troisième alternative était possible, les Windows phone. Microsoft a en effet cherché à percer dans le milieu du mobile avec un OS maison et l'appui de plusieurs fabricants. Avant de disparaître totalement, la gamme des Nokia Lumia, au design iconique, a marqué les esprits de toute une génération. À tel point que certains ont cherché à prolonger leur vie en y installant Android dessus.

Ce temps est révolu et Nokia ne propose plus de smartphones en son nom. Mais le constructeur existe toujours sous une autre appellation : HMD Global, ou simplement HMD. Il s'est spécialisé dans les features phones, des modèles abordables proposés entre 100 et 400 €. Vous pouvez en acheter en France depuis peu puisque 3 modèles ont débarqué chez nous en avril. Ils marquent bien la rupture avec la célèbre marque finlandaise, mais il semblerait qu'HMD ne renie pas totalement son héritage. Du moins si l'on en croit cette fuite concernant le HMD Skyline, ressemblant à s'y méprendre à un Nokia Lumia.

Un smartphone très inspiré du Nokia Lumia arrive, voici à quoi s'attendre

Presque toutes les caractéristiques supposées du HMD Skyline sont disponibles. Comme d'habitude, elles sont à prendre au conditionnel avant l'officialisation du smartphone :

Écran : 6,67 pouces AMOLED, FHD+, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, support du HDR10+, verre de protection Gorilla Glass Victus.

: 6,67 pouces AMOLED, FHD+, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, support du HDR10+, verre de protection Gorilla Glass Victus. Processeur : Snapdragon 7s Gen 2.

: Snapdragon 7s Gen 2. Mémoire RAM : 8 ou 12 Go selon la version choisie.

: 8 ou 12 Go selon la version choisie. Stockage : 256 Go.

: 256 Go. Capteurs photo : Principal : ISOCELL HM2 108 MP. Ultra grand-angle : 8 MP. Macro : 2 MP.

: Capteur selfie : 32 MP.

: 32 MP. Batterie : 4 900 mAh, charge filaire 33 W, charge sans fil 30 W.

: 4 900 mAh, charge filaire 33 W, charge sans fil 30 W. Certification IP67 (protection contre l'eau et les poussières).

(protection contre l'eau et les poussières). Port jack 3.5 mm .

. NFC et Bluetooth 5.2.

Le HMD Skyline devrait recevoir des mises à jour logicielles pendant 3 ans. Au total, 4 couleurs serait proposées. La version 8 Go de RAM coûterait 459 €, tandis que la version 12 Go de RAM serait affichée à 499 €. Une version BE (Business Edition) est également prévue. Uniquement disponible en noir avec 8 Go de mémoire vive, elle gagne 5 ans de mise à jour supplémentaires après les 3 années initiales. Son prix attendu est de 520 €. Pour le moment, on ne sait pas si HMD compte sortir le Skyline en France.