Pour moins de 500 €, ce smartphone ultra compact veut révolutionner le secteur, mais comment ?

La marque iKKO, connue pour ses écouteurs sans fil, se lance dans le marché des smartphones avec le Mind One. Un appareil très compact et innovant sur certains points.

Il y en a eu des produits censés “redéfinir le secteur” des smartphones. Lesquels ont réussi cela dit ? Globalement aucun. Le dernier exemple en date étant la broche connectée Humane AI dont le fiasco retentissant a probablement calmé les ardeurs de plusieurs entreprises pensant détenir l'idée parfaite.

iKKO n'est pas de celles-là. À l'origine, elle est connue pour ses écouteurs sans fil ActiveBuds et leur boitier avec écran. Elle propose aujourd'hui le Mind One, un smartphone très compact au fonctionnement particulier. À l'intérieur, un processeur MediaTek MT8781 et une batterie de 2 200 mAh. Ça paraît peu, mais le mobile mesure 86 x 72 x 8,9 mm pour un écran AMOLED de 4,02 pouces. Son capteur photo principal sert aussi de capteur selfie puisqu'il est rotatif.

Le iKKO Mind One est un smartphone IA qui tient vraiment dans la poche

Décliné en version Pro et standard, iKKO Mind One tourne à la fois sous Android 15 pour la partie applicative et sous iKKO AI OS, le système du fabricant, pour ce qui est des outils utilisant l'intelligence artificielle. Traduction, prise de notes lors d'une réunion, résolution de problèmes… Les possibilités sont celles que l'on attend aujourd'hui. iKKO OS prend la forme d'un espace à part sur l'appareil, accessible par un “swipe” et éventuellement protégé par un mot de passe.

L'autre particularité du Mind One, c'est l'intégration de NovaLink, qui permet de se connecter gratuitement à Internet sans carte SIM ou eSIM dans plus de 60 pays, dont la France. En revanche les données sont utilisables uniquement pour les outils IA, sachant que la gratuité est réservée à la version Pro du mobile. Pour le reste, il faudra payer une nano SIM ou une vSIM, une carte SIM virtuelle à ne pas confondre avec l'eSIM qui nécessite un composant physique. Attention : l'appareil ne prend pas en charge la 5G.

Le iKKO Mind One est accessible sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Au moment de publier cet article, il reste 26 heures avant la fin. L'appareil coûte 429 $ sans accessoire (369 $ avec le palier limité “early bird”), auquel il faut ajouter la TVA et les frais de ports. Cela devrait faire un peu moins de 500 € en tout. La livraison est prévue pour novembre 2025, mais un retard est toujours possible.