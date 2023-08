Android 14 : Google permet de sécuriser son réseau mobile d’un simple geste

Pour infecter votre smartphone ou intercepter vos conversations et messages, les hackers peuvent utiliser le réseau mobile. Avec Android 14, quelques secondes suffiront pour totalement interdire ce type d'attaque.



Alors qu'Android 14 arrive bientôt et que la dernière version bêta vient tout juste d'être déployée, Google nous apprend l'existence d'une nouvelle fonction de sécurité utile. Elle va permettre de sécuriser nos conversations et les messages que nous envoyons via le réseau mobile. Pour y arriver, il faut s'intéresser… à la 2G. C'est à la fois surprenant et logique. Certes, le réseau 2G est déjà en cours de suppression chez les opérateurs et d'autres prévoient de le faire dans les années à venir. Nos appareils, en revanche, peuvent toujours capter cette ancienne norme, et ils le font automatiquement quand c'est la seule option disponible. Sauf que des hackers peuvent aussi forcer la connexion à la 2G sans que vous le sachiez.

Pourquoi faire ? Tout simplement parce que le réseau 2G est beaucoup moins sécurisé que ne peut l'être la 4G ou la 5G. Les pirates peuvent alors beaucoup plus facilement infiltrer votre smartphone et intercepter les appels ou les conversations SMS. C'est ce genre d'attaques qui a poussé Google à proposer dès Android 12 une option pour désactiver la 2G sur le Pixel 6. La firme va encore plus loin avec Android 14.

Android 14 permet d'empêcher les attaques via le réseau en un seul geste

Désormais, Android part du principe que “le trafic réseau doit être chiffré de bout en bout”. Concrètement, une nouvelle option fera son apparition sur les smartphones sous Android 14 et permettra d'exiger le chiffrage du réseau mobile via un simple interrupteur marche/arrêt. Une fois en marche, il sera impossible de se connecter à un réseau non sécurisé (2G en tête). Notons que les appels d'urgence sont bien sûr exclus du système.

Google précise que la fonctionnalité est avant tout destinée aux entreprises gérant une flotte d'appareils. Cependant, dans la mesure où elle existe déjà au niveau utilisateur sous une forme proche, il est très probable qu'elle soit déclinée pour les particuliers. Reste la question de sa disponibilité sur les téléphones déjà en circulation : l'option nécessite de modifier ce qu'on appelle la Couche d'Abstraction Matérielle, ce qui se fait dès la fabrication du mobile.