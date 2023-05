YouTube : un site de stream ripping enregistre 1 milliard de visites en 2023

Les sites de conversion YouTube, plus connus sous le nom de stream ripping, sont devenus au fil des années un véritable problème pour l'industrie musicale. L'IFPI, la fédération internationale de l'industrie phonographique, tire d'ailleurs la sonnette d'alarme.

Vous ne connaissez peut-être pas l'IFPI. Derrière cet acronyme se cache la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Depuis sa création en 1933, c'est elle qui est chargée de faire respecter dans le monde entier les droits d'auteur de l'industrie du disque.

Régulièrement, l'organisme publie des études diverses et variées sur la santé de l'industrie musicale. En 2022, l'IFPI s'est penché dans son rapport intitulé “Engaging with Music” sur le stream ripping, soit ces sites qui permettent de convertir des vidéos YouTube et de télécharger illégalement de la musique protégée.

Ainsi, on apprend qu'un tiers des personnes interrogées ont utilisé des méthodes illégales, dont du stream ripping, pour télécharger et écouter de la musique. Aux yeux de la fédération, le stream ripping reste la principale menace qui pèse sur le marché. Pour rappel, cette méthode consiste à obtenir un fichier téléchargeable à partir d'un contenu disponible en ligne (majoritairement depuis YouTube).

Le stream ripping YouTube, l'ennemi n°1 de l'IFPI

Selon l'IFPI, il s'agit de la forme de violation des droits d'auteur la plus répandue dans le domaine de la musique en ligne. Pour cause, il suffit de faire une simple recherche sur Google pour constater le nombre effarent de sites disponibles dédiés au stream ripping. Résultat, la fréquentation de certains sites ont explosé ces dernières années.

Y2mate par exemple a enregistré 117 millions de visites en avril 2023. Savefrom peut se targuer quant à lui d'avoir accumulé 113 millions de visites sur la même période. Et puis il y a surtout ce mastodonte, ssyoutube.com, qui affiche plus d'un milliard de visiteurs rien que sur le premier trimestre 2023.

Et hormis cette fréquentation inquiétante, le cas de ssyoutube.com est intriguant pour d'autres raisons. En effet, il semblerait que ssyoutube échappe à la majorité des avis de retrait DMCA. Contrairement à d'autres sites similaires, le domaine n'a été ciblé que par sept requêtes, et enregistre seulement 8 suppressions d'URL depuis 2018.

La responsabilité de YouTube devrait être mise en cause

Comme le rapportent nos confrères du site Torrent Freak, le service de stream ripping bloque volontairement l'accès aux visiteurs de certains pays (notamment ceux du Royaume-Uni), justement pour éviter d'attirer l'attention des autorités locales les plus strictes. La BPI (British Phonography Industry) n'est pas tombé dans le panneau et a déposé plusieurs notifications DMCA anti-contournement contre la plateforme.

Malgré tout, ces mesures ne suffisent pas à endiguer ce phénomène. D'après Torrent Freak, la solution ne se trouve pas dans la multiplication des requêtes DMCA et des actions en justice contre les fournisseurs de DNS et les hébergeurs. Il faudrait plutôt pointer du doigt YouTube, qui héberge presque toutes les chansons du monde sur une plateforme qui ne dispose d'aucun mécanisme anti-copie efficace.