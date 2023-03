Téléchargement illégal : Google bloque les sites pirates de manière inédite

Si des millions de sites pirates ne s'affichent pas dans Google, c'est parce que le moteur de recherche les a bannis de sa liste. Néanmoins, certains parviennent à passer entre les mailles du filet, parce que Google les déréférence en fonction de leur nom de domaine. Pour aller encore plus loin dans sa lutte contre le piratage, le moteur de recherche vient d'ajouter une nouvelle méthode de désindexation.

Les moteurs de recherche qui désindexent les sites qui proposent du contenu piraté, ça n'a rien de nouveau. Même Bing s'est mis récemment au bannissement de sites de téléchargements illégaux. Mais dans le cas de Google, cela fait déjà plus d'une douzaine d'années que le géant de Mountain View n'affiche plus les pages de téléchargement illégal dans ses résultats de recherche (dès lors qu'ils ont été identifiés en tant que tels, bien évidemment).

Depuis, des millions de sites ont ainsi été désindexés du moteur de recherche, rendant leur accès plus compliqué pour les internautes. Mais jusqu'alors, ces sites étaient bannis en fonction de leur nom de domaine. Or, certaines pages parvenaient à passer entre les mailles du filet. Google vient de trouver une autre manière de les déréférencer, en se basant sur l'adresse IP des sites en question.

Comment les sites illégaux parviennent à contourner les restrictions de Google

Lorsqu'un site de téléchargement illégal est identifié, s'ensuit généralement une procédure judiciaire. Dès lors, son nom de domaine ne s'affiche plus dans les résultats de requête de Google. C'est pourquoi lors d'une recherche sur le fameux moteur, le message suivant peut parfois s'afficher : “En réponse à une réclamation reçue dans le cadre de la loi DMCA (Digital Millennium Copyright Act) sur la protection des droits d'auteur aux États-Unis, nous avons supprimé xxx résultat(s) de cette page.”

De son côté, votre fournisseur d'accès internet peut aussi intervenir. C'est ce qui est récemment arrivé à une cinquantaine de sites pirates qui ont été bloqués par les FAI, dont certains hébergeaient ou permettaient d'accéder à plus de 34 000 films et séries.

Néanmoins, certains sites réussissent à passer outre les mesures mises en place par Google et les FAI. Pour cela, plutôt que de faire appel à un nom de domaine, ils utilisent une simple adresse IP. C'est ce qui vient d'arriver en Lituanie, par exemple : plus d'une douzaine de sites illégaux ont été identifiés, sites qui étaient pleinement accessibles depuis le moteur de recherche Google. Cette méthode de l'adresse IP permet de contrecarrer le blocage DNS, qu'il soit opéré par Google ou les FAI.

Google désindexe maintenant les sites pirates selon leur adresse IP

Pas de chance pour ces sites de téléchargement illégal. La LRTK (la Commission lituanienne de la radio et de la télévision) explique la mise en place d'une nouvelle mesure provenant de Google : “les représentants de Google nous ont informés que les URL contenant des adresses IP signalées par la Commission lituanienne de la radio et de la télévision, qui permettent l’accès à du contenu protégé par le droit d’auteur publié illégalement publiquement, ont été supprimées du système de recherche Google.”

En plus de leur nom de domaine, ces pages se font donc désindexer en fonction de leur adresse IP. De quoi rendre leur accès encore plus compliqué. Mais on ne vous apprendra probablement rien si on vous dit que l'accès à un site de téléchargement illégal n'est jamais totalement impossible et que, malgré les mesures des moteurs entreprises par les moteurs de recherche et ls FAI, les pirates trouvent toujours un moyen de contourner les restrictions. Un jeu du chat de la souris qui dure depuis près de trois décennies, et qui n'est pas près de s'arrêter.

Source : TorrentFreak