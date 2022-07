Les 10 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuitement et légalement

Télécharger de la musique gratuitement n'est pas forcément synonyme de piratage. Plusieurs sites permettent d'écouter de la musique libre de droits sans payer en toute légalité. Forcément, vous n'y retrouverez pas les derniers morceaux des grands majors de l'industrie musicale, mais ces plateformes sont d'excellents moyens de découvrir de nouveaux artistes et d'élargir ses horizons.

Si les services de streaming musical comme Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, Apple Music et consorts ont le vent en poupe, de nombreux utilisateurs préfèrent télécharger leur musique pour la stocker sur leur ordinateur, leur smartphone, leur montre connectée ou tout autre périphérique de stockage. La musique est ainsi disponible sans besoin d'une connexion à internet ou d'un abonnement payant, les formules gratuites de ces plateformes étant souvent très restrictives. Nous avons sélectionné 10 sites web qui proposent de télécharger des morceaux gratuitement et tout à fait légalement.

SoundCloud

SoundCloud est probablement la plateforme la plus connue de cette sélection. Cette notoriété en fait un choix privilégié pour les artistes qui souhaitent partager leur musique et leurs créations et on y trouve par conséquent un vaste catalogue de morceaux de tous les genres confondus.

Les fonctionnalités de SoundCloud sont très complètes, avec notamment la possibilité de laisser des commentaires à un extrait précis des pistes. Une option très pratique qui facile les échanges entre utilisateurs et fluidifie les débats. Car SoundCloud est bien plus qu'une simple base de données musicale : le service est pensé comme un réseau social mettant en avant le partage et l'interactivité. Il propose d'ailleurs de partager des artistes, playlists ou albums via Facebook, Twitter, Tumblr et Pinterest.

SoundCloud permet d'écouter de la musique en streaming ou de télécharger des titres gratuitement. Cette dernière possibilité n'est pas systématique, mais le volume de contenus ainsi disponible reste conséquent. Précisons qu'il faut se créer un compte SoundCloud pour bénéficier de l'option de téléchargement.

ReverbNation

“Artists First”, tel est le motto de ReverbNation, qui se concentre sur la promotion des artistes indépendants et se présente comme une plateforme qui fait décoller des carrières. Si elle permet aux créateurs de monétiser leurs musiques et de se faire remarquer par des labels, elle offre aussi aux utilisateurs d'écouter de la musique en streaming et de télécharger gratuitement certains morceaux.

ReverbNation mise sur la découverte, avec un lecteur audio toujours affiché en bas des pages du site pour inciter les internautes à écouter de la musique durant leur navigation. S'ils ne savent pas quoi écouter, des suggestions leur sont proposées en fonction de leurs préférences musicales.

Des filtres permettent de trouver des morceaux gratuits à télécharger. Vous pouvez aussi taper des requêtes comme “Free Songs Download” ou “Free Download MP3” dans la barre de recherche pour tomber sur des contenus disponibles. On peut même trouver des captations live de certains artistes connus, comme Adèle.

Jamendo

Basé en Europe, et plus précisément au Luxembourg, Jamendo est un pionnier de l'écoute et du téléchargement de musique légal en ligne puisqu'il est actif depuis 2004. Vous y trouverez plus de 500 000 morceaux issus de la scène indépendante, en streaming et en téléchargement gratuit.

L'interface est agréable à parcourir et la plupart des genres sont représentés. Vous pouvez aussi accéder à une catégorie listant les derniers titres sortis sur la plateforme ou aux spotlights, une sélection de musiques mise en avant par le service, car il estime qu'elles méritent un peu de votre temps par leur qualité.

Si Jamendo est totalement gratuit dans le cadre d'une écoute en usage personnel, elle propose aussi un abonnement pour accéder à un catalogue de musiques libres de droits pour un usage commercial. Celui-ci permet de rémunérer la plateforme et les artistes.

Free Music Archive

Sous ses airs de site tout droit sorti d'une autre époque, Free Music Archive reste une référence pour télécharger de la musique gratuitement et légalement sur internet, que ce soit pour son écoute personnelle ou pour enrichir des projets vidéo, média ou podcast.

Tous les genres sont représentés et on trouve facilement son bonheur en affinant ses recherches grâce à la prise en charge de sous-genres. Dans la catégorie Hip-Hop par exemple, ce sont pas moins de huit sous-catégories qui sont proposées pour être certain de tomber sur des morceaux qui nous correspondent.

Il est aussi possible d'afficher les titres récents, lancés sur la plateforme au cours de la semaine ou du mois dernier, pour ne pas rater les tendances. Le nombre d'écoutes en streaming est indiqué à côté de chaque titre, qui peut aussi être téléchargé rapidement.

YouTube Studio

Vous connaissez déjà forcément l'astuce de télécharger en MP3 ou MP4 les chansons publiées sur YouTube en passant par un service tiers. Une méthode illégale que nous ne développerons pas plus en détail ici pour nous concentrer sur un procédé quant à lui tout à fait légal.

Vous devez pour cela posséder un compte et une chaîne YouTube. Pas de soucis si vous ne l'avez jamais utilisée, cela n'a aucune importance tant que vous pouvez accéder à YouTube Studio, l'outil à destination des créateurs vidéo. Rendez-vous dans l'onglet Bibliothèque audio et vous avez à disposition de nombreux titres libres de droits à télécharger gratuitement.

Bien entendu, ces chansons sont avant tout pensées pour être intégrées dans des vidéos (la bibliothèque contient aussi des effets sonores bien pratiques pour illustrer, comme des bruits d'enfants qui jouent ou d'un camion), mais rien ne vous empêche d'aller les écouter et de télécharger celles qui vous plaisent.

Soundclick

Cette plateforme sociale centrée sur le partage de musique est l'une des premières du genre à apparaître à la fin des années 90. Elle recense plus de 2,3 millions de morceaux d'instrumental et plus de 1,7 million de titres hip-hop, ainsi que des centaines de milliers des autres genres. Les utilisateurs peuvent y créer leurs playlists et les rendre publiques pour la communauté.

Les chansons peuvent être écoutées en streaming ou bien téléchargées gratuitement en format MP3 (uniquement) si vous créez un compte. Attention, certains titres ne sont pas disponibles au téléchargement, ou sont payants. Il est possible d'accéder au WAV et au Trackout, mais il faut pour cela passer à la caisse. Un petit reproche que l'on peut adresser à SoundClick est l'inutilité du tag #free pour la recherche, car de nombreux titres payants arborent tout de même cette étiquette.

Le service se démarque par la possibilité d'interagir avec les artistes : l'internaute n'est pas un simple consommateur de musique, il peut participer au débat.

Audiomack

Audiomack est un excellent site pour écouter de la musique en streaming. Il permet de créer ses playlists, les partager, profiter de celles des autres, et dispose d'option comme la mise en file, l'ajout aux favoris ainsi que la possibilité d'embed, que l'on ne retrouve pas forcément sur toutes les plateformes du genre. On retrouve aussi un système de commentaires et la fonction Chromecast pour envoyer plus simplement la musique sur un appareil compatible.

Le service permet aussi de télécharger des titres, se targuant d'un catalogue de plus de 10 millions de chansons en mode hors-ligne. Mais toutes ne sont pas gratuites, les artistes peuvent également faire payer leurs créations. On peut d'ailleurs regretter qu'Audiomack ne dispose pas d'un système laissant les utilisateurs trouver plus facilement les titres qu'ils peuvent télécharger gratuitement.

Les genres sont tous bien représentés et le choix est légion sur cette plateforme qui n'est pas seulement disponible sur le web, mais aussi sous la forme d'une application mobile pour Android et iOS.

Boomplay

Boomplay n'est là que depuis 2015, mais a connu une croissance fulgurante. Fondée au Nigéria, la plateforme est surtout populaire en Afrique et plébiscitée par les artistes de ce continent, mais on n'y trouve de tous les genres et de toutes les nationalités. Ninho a par exemple un profil sur le service, où il publie entre autres des freestyles.

On peut y télécharger de très nombreuses chansons gratuitement, mais il faut pour cela obligatoirement passer par l'application mobile, ce qui constitue le point noir du service. La version gratuite est limitée, mais peut suffire selon les usages. Vous pourrez stocker la musique en local sur votre mobile, mais le mode hors connexion de l'app est exclusif à la version premium.

Boomplay est peut-être la solution présentée dans cette sélection qui se rapproche le plus de Spotify et consorts. Si vous ne savez pas quoi écouter, laissez-vous guider par les charts hebdomadaires et mensuels mis en avant par la plateforme.

Bandcamp

Bandcamp est une autre plateforme phare de partage de musique pour les artistes indépendants. Les chansons peuvent être écoutées en streaming ou téléchargées. De nombreux titres sont payants, mais le catalogue de morceaux et albums disponibles gratuitement reste très bien fourni. Vous pouvez les rechercher en utilisant l'étiquette free, free download ou gratuit sur le site.

Les musiques sont accessibles au téléchargement dans les formats MP3 et FLAC. Tous les genres sont représentés et chaque artiste peut disposer de sa propre page Bandcamp, qui répertorie ses albums et musiques disponibles. Un onglet communautaire permet de suivre les artistes qui nous intéressent pour ne rien rater de leur actualité et de leurs dernières sorties, ainsi que de lire et d'écrire des commentaires.

À noter que si les fonctionnalités sociales ne vous intéressent pas, il n'est pas nécessaire de créer un compte puisque l'écoute en streaming et le téléchargement n'en requièrent pas.

Beatstars

Notre dernière proposition pour télécharger gratuitement de la musique en ligne est Beatstars. Comme la plupart de ses concurrents, la plateforme héberge essentiellement les contenus d'artistes indépendants qui cherchent à vendre ou à faire connaître leur musique.

Pour afficher seulement les titres gratuits, il suffit de se rendre dans les filtres de recherche et de cocher la case Show free beats only. L'écoute en streaming ne nécessite pas de créer un compte, mais il faudra passer par cette étape pour être en mesure de télécharger les morceaux qui vous intéressent.

Beatstars est très pratique pour chercher des albums et titres qui correspondent à nos goûts grâce à ses filtres extrêmement précis : outre le genre bien sûr, on peut demander des musiques ayant recours à un instrument en particulier, mais aussi une hauteur de notes précise, un tempo personnalisé, ou encore filtrer le type de voix.