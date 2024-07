Ce site pirate extrêmement populaire est de nouveau menacé de blocage en France

Un site pirate parmi les plus populaires au monde pourrait de nouveau devenir inaccessible en France. Ce n'est pas la première fois que ce service fait l'objet d'une procédure de blocage en France, et ça ne sera sûrement pas la dernière.

Un site pirate, c'est un peu comme une hydre : vous lui coupez une tête et deux autres repoussent à la place. Malgré toutes les mesures prises à leur encontre, il est très facile pour les services illégaux de contourner les blocages imposés. Mais ça n'empêche pas les ayants droit de continuer la lutte. Parmi les cibles qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène, on trouve Z-Library. Très populaire, il propose de télécharger gratuitement des millions de livres et d'articles, dont la grande majorité sont normalement à acheter dans le commerce.

Les concepteurs du site pensent néanmoins qu'ils participent à l'amélioration du “niveau d'éducation des personnes dans le monde entier“, dans la mesure où les livres sont “le patrimoine scientifique et culturel de toute l'humanité“. Vous vous en doutez, les éditeurs n'ont pas du tout la même vision, estimant que “les responsables de l’édition et de l’administration de la plateforme Z-Library ne sont mus que par la volonté de développer et donner accès à la plus vaste bibliothèque clandestine du monde“. En France, le Syndicat national de l’édition (SNE) demande de nouveaux blocages.

Le syndicat des éditeurs français veut faire de nouveau bloquer ce célèbre site pirate

Le SNE a déjà obtenu satisfaction auprès du tribunal judiciaire de Paris. En 2022, il obtient le blocage de 209 noms de domaines associés à Z-Library, mais comme nous l'avons expliqué, cela ne veut pas dire que le site est totalement inaccessible depuis. Ce que souhaite aujourd'hui le représentant de Gallimard, Albin Michel, Fayard ou Flammarion, entre autres, c'est que la liste soit mise à jour pour inclure une centaine de nouvelles adresses.

Si la demande est acceptée, les fournisseurs d'accès Internet devront procéder au blocage dans les 15 jours et s'assurer qu'il sera effectif pendant 18 mois. Même s'il y a de fortes chances que la procédure aboutisse, Julien Chouraqui, directeur juridique du SNE, n'est pas dupe : “Lorsque nous obtenons une décision de blocage, on ne se dit jamais qu’on a obtenu entière satisfaction“. En effet, force est de constater que malgré tous les déboires qu'elle a connu, la plateforme Z-Library est toujours debout 15 ans après son lancement.

Source : L'Informé