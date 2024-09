Ce site pirate aux 10 millions de visites mensuelles ferme ses portes et on ne sait pas trop pourquoi

Un site de streaming illégal très populaire annonce sa fermeture. Il évoque des requêtes DMCA, mais cette explication logique pose question. La plateforme a en effet résisté à de nombreuses procédures de ce genre par le passé.

Another one bites the dust, dit la chanson (un autre mord la poussière dans la langue de Molière). On pourrait la jouer presque tous les jours en ce moment, avec la fermeture successive de plusieurs sites de streaming illégaux. Les associations d'ayants droit redoublent d'efforts et la lutte porte ses fruits : même Fmovies, devant Disney+ en terme de trafic Internet aux États-Unis, a finalement dû abdiquer face à la pression. Cette fois-ci, c'est une autre plateforme bien connue qui dit adieu à ses utilisateurs.

Contrairement à Fmovies, il n'y a pas vraiment eu de signes avant-coureurs. Pas d'accès refusé pendant quelques jours, pas d'absence de nouveautés… C'est bien simple : sur les 12 derniers mois, le service a enregistré 120 millions de visites. 10 millions par mois. Pourtant, les utilisateurs ont récemment été accueillis par un message laconique. “Le site est fermé pour de bon à cause de [requêtes] DMCA. Merci à tous pour votre soutien pendant tout ce temps !“. Depuis, c'est le silence radio.

Ce site de streaming pirate très populaire tire sa révérence sans vraiment expliquer pourquoi

La plateforme en question est KimCartoon, spécialisée dans les séries et films d'animation en tout genre. Elle rejoint donc la longue liste des sites pirates fermés suite aux demandes des ayants droit. Pourtant, cela ne semble pas aussi simple que ça. KimCartoon a fait face à de nombreuses tentatives de blocage au fil des ans et même à deux procédures judiciaires importantes lancées en Inde sans être impacté. Que s'est-il donc passé ?

Il est pour l'instant impossible de répondre avec certitude, mais il semble que cela soit lié aux fermetures récentes de sites pirates cumulant des milliards de visites : aniwave, soap2day, zoroxtv, bflixhd, animesuge, anix, mov2day, 2flix, sflixtv… Tous ont un lien avec le Vietnam, notamment parce qu'ils étaient opérés depuis le pays.

On peut donc supposer que ce dernier a serré la vis. Peut-être pour conserver de bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis dont énormément de contenus étaient piratés par ces plateformes, et qui a plusieurs fois pressé le Vietnam de réagir. La possibilité d'une simple coïncidence n'est cependant pas à écarter.

Source : TorrentFreak