Streaming illégal : une étude donne la meilleure méthode pour lutter contre le piratage, il suffisait d’y penser

Une étude a trouvé comment inciter les gens à s'abonner aux plateformes de streaming légales, diminuant de fait le recours au piratage. Pas besoin de se creuser la tête, la solution est toute simple.



On ne parle plus de lutte contre de piratage. Vu les méthodes employées par les ayants droit et les gouvernements, c'est une véritable guerre qui se déroule depuis quelques années. Entre les fermetures de sites historiques et les blocages de nombreuses adresses par les fournisseurs d'accès Internet, il ne fait pas bon gérer une plateforme de streaming ou de téléchargement illégale. Même les utilisateurs ne sont pas à l'abri. Les services concernés trouvent toujours un moyen de contourner ces mesures cela dit.

Interdire l'accès à ces derniers n'est donc pas une solution pérenne. L'idéal serait d'inciter les gens à passer par des sites légaux comme il en existe tant aujourd'hui : Netflix, Disney+, Prime Video… Comment faire ? C'est ce qu'ont voulu trouver des chercheurs de l'Université Autonome de Madrid. Pour cela, ils se sont focalisés sur les personnes déjà abonnés à des plateformes de streaming, mais qui piratent parfois certains contenus. L'idée est de trouver la meilleure méthode pour les convaincre de souscrire un nouvel abonnement payant.

Lutter efficacement contre le piratage n'est pas aussi complexe qu'on le pense

L'enquête porte sur 883 volontaires au total. Les auteurs leur ont demandé de signaler leur intention de s'abonner à un site de streaming imaginaire nommé Flixio. En guise d'arguments, 4 types de messages sont utilisés : une offre moins chère avec de la publicité, des remises récompensant la fidélité du client, lui rappeler les conséquences du piratage via des messages prosociaux ou via des menaces.

Pour rappel, “prosocial” fait référence à quelque chose de volontaire et dirigé vers autrui afin qu'il en retire un bénéfice. Notons que ce sont des méthodes déjà utilisées à l'heure actuelle, à l'exception de celle qui récompense la fidélité. Vous avez beau être abonné à, par exemple, Netflix depuis des années, vous avez seulement droit aux augmentations de prix régulières du service. Serait-ce justement la meilleure méthode ? Voyons quels sont les résultats de l'étude.

Comment inciter les gens à s'abonner à une plateforme de streaming légale ? La solution est simple

Tout d'abord, il s'avère que proposer des formules à bas prix contre diffusion de publicités est plus ou moins efficace en fonction de votre attitude face aux réclames. Plus vous y êtes favorable, plus cette méthode vous incitera à souscrire. À l'inverse, si vous détestez voir des pubs, les tarifs préférentiels ne vous feront ni chaud ni froid. C'est un peu la même chose avec la fidélité. Si vous y êtes sensible, vous aurez plus tendance à vous abonner à une plateforme qui la récompense. Cependant, il est aussi utile de s'adresser à celles et ceux qui s'en moquent.

“Cette incitation ne devrait pas seulement viser à fidéliser les abonnés, mais également à renforcer l'utilité perçue d'être des utilisateurs fidèles, car récompenser la fidélité a un effet de renforcement bien documenté sur les attitudes et les comportements fidèles” note le rapport. L'idée est donc de montrer aux personnes peu intéressées par ce genre de remises pourquoi elles valent le coup au final.

Viennent ensuite les messages anti-piratage de type prosocial. Leur efficacité “dépend de si l’utilisateur [qui pirate] les perçoit comme suffisamment crédibles et s’il est suffisamment sensible à la notion de justice. Si un message prosocial n’est pas crédible, les utilisateurs pirates critiqueront facilement son contenu et continueront à justifier leur comportement non autorisé“. Quant aux menaces d'amendes ou de poursuites judiciaires, elles ne servent rien, même si elles sont jugées crédibles. D'autres études ont déjà démontré ce point.

Pour pousser les gens à payer l'accès à un site de streaming légal, la méthode la plus efficace relève finalement du bon sens : des tarifs préférentiels moyennant la diffusion de pubs et des remises pour les abonnés fidèles, appuyés par des messages anti-piratage prosociaux. De cette manière, tout le monde y trouvera son compte selon ses sensibilités à l'une ou l'autre des approches. La balle est désormais dans le camp des plateformes.