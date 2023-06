Téléchargement illégal : l’un des plus gros distributeurs de séries piratées au monde disparaît

CAKES, l’un des collectifs de pirates les plus importants en matière de distribution de série, a fait ses adieux à sa communauté dans un message publié cette semaine. Ce dernier explique ne plus recevoir « l’amour » qui le poussait à continuer jusqu’à maintenant. Après le fermeture de RARBG, il s’agit d’une autre hécatombe pour le milieu du téléchargement illégal.



Il se peut que vous n’ayez jamais entendu parler de The Scene. Pourtant, il s’agit certainement de l’organisation la plus importante du web. Sorte de regroupements de plusieurs de collectifs pirates, ayant son propre credo et règlement strict, c’est elle qui gère et organise la distribution de contenus piratés sur les sites de téléchargement illégal. Autrement dit, si vous avez déjà piraté un film, une série ou un logiciel, il y a de fortes chances que ce soit grâce à The Scene.

Forcément, un tel poids sur le marché noir n’a pas tardé à piquer au vif les autorités. Depuis 2020, celles-ci s’intéressent de près aux membres de ce réseau et réalisent régulièrement des saisies et arrestations de grande ampleur. Difficile donc d’affirmer si ce sont ces dernières qui ont causé la chute de CAKES, ou si, comme le groupe l’affirme lui-même, il s’agit simplement d’une décision en interne.

Sur le même sujet — Téléchargement illégal : les fermetures à répétition des sites pirates sont inutiles, les internautes refusent de payer

CAKES n’est plus, le téléchargement illégal perd l’un de ses plus grands distributeurs

La carrière de CAKES a commencé en 2020, avec la distribution de l’épisode 16 de la saison 7 de The 100. Quelques années plus tard, le collectif s’est spécialisé dans les séries en devenant l’un des acteurs les plus influents du secteur, en publiant pas moins de 7000 épisodes à travers le web, à raison d’une moyenne de 50 épisodes par semaines. Fait insolite, le groupe signait toujours ses uploads par un fichier texte contenant les paroles du titre Pound Cake du rappeur Drake.

Finalement, l’aventure s’est terminée cette semaine. Dans un message publié à sa communauté, CAKES annonce sa dissolution. « Lorsque nous avons débuté, nous avons fait la promesse de tout arrêter si nous perdions l’amour [des utilisateurs]. Aujourd’hui, l’amour n’est plus », écrit le collectif. Peu de temps après la fermeture du RARBG, le milieu du téléchargement illégal est donc une nouvelle fois en deuil.