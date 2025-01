Ce robot Roomba équipé d’un Raspberry Pi va devenir le meilleur ami des chiens

Un développeur ingénieux, Joaquim Silveira, vient de démontrer le potentiel insoupçonné des objets connectés en fin de vie en transformant un ancien aspirateur Roomba en robot distributeur de croquettes pour chien, piloté par intelligence artificielle.

Cette création originale est née d'un heureux hasard : après avoir acheté un Roomba d'occasion pour récupérer des pièces détachées, Silveira a eu l'idée de donner une seconde vie à l'appareil en y intégrant un Raspberry Pi 4. C’est une démarche plutôt écologique, privilégiant l'emploi de composants récupérés plutôt que l'achat de nouvelles pièces.

Le cœur du système repose sur l'association du Raspberry Pi 4 avec un Arduino Mega 5V, ce dernier servant d'interface pour la conversion des signaux. L'alimentation est assurée par une batterie externe, tandis qu'un module caméra permet au robot de détecter la présence du chien. Lorsque l'animal est identifié, un servo-moteur déclenche la distribution de friandises stockées dans un simple gobelet en papier.

Lire également – Bien choisir son robot aspirateur : nos conseils et notre sélection des meilleurs modèles

Le robot Roomba utilise un logiciel développé par la NASA

La particularité de ce projet, baptisé « space vacuum », réside dans son choix logiciel surprenant. Au lieu d'opter pour une programmation classique sous Python, Silveira a utilisé Fprime, un logiciel de vol développé par le laboratoire de propulsion à réaction de la NASA. Cette solution offre une interface graphique permettant de surveiller l'état du robot en temps réel. L'intelligence artificielle, quant à elle, est gérée par TensorFlow pour la reconnaissance d'images.

Le créateur a publié l'intégralité du code source sur GitHub, permettant à d'autres passionnés de reproduire ou d'améliorer son projet. Cette réalisation illustre parfaitement comment la combinaison d'un Raspberry Pi avec du matériel existant peut donner naissance à des solutions créatives et utiles au quotidien.

Lire aussi : Meilleurs aspirateurs robots : quel modèle acheter en 2024 ?

On assiste à une tendance croissante du « upcycling » technologique, où les créateurs donnent une nouvelle utilité à des appareils obsolètes plutôt que de les jeter. Les technologies d'intelligence artificielle pour des projets personnels innovants deviennent de plus en plus accessibles, donc il est possible que nous voyions ce type de créations se multiplier dans les années à venir.