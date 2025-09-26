Ce PC portable promet une autonomie record, mais va vous casser les pieds pour ce détail précis

Avenir Télécom vient de dévoiler un tout nouveau PC portable fabriqué en collaboration avec Energizer. Sa version Premium, EnergyBook Pro Ultra, promet une autonomie dantesque de 28h en utilisation intensive, pour un prix presque dérisoire. L'affaire du siècle ? Peut-être pas, du moins pas si vous voyagez régulièrement.

Le constructeur français Avenir Télécom présente régulièrement de nouveaux appareils fabriqués en collaboration avec Energizer, son partenaire de toujours. Forcément, avec un tel binôme, les appareils en question ont tous un point commun : leur batterie dantesque. On s'était beaucoup amusé du smartphone à la batterie 18 000 mAh aussi épais que le premier tome du Seigneur des Anneaux. Mais le nouveau produit récemment dévoilé par la firme est bien plus conformiste – sans pour autant mettre de côté la spécialité du duo.

Les EnergyBook sont donc la nouvelle gamme de PC portables de la marque, comprenant trois modèles : l'EnergyBook Pro 15, l'EnergyBook Pro XL 18 et l'Energizer EnergyBook Pro Ultra. Il y a de grandes chances que vous craquiez pour ce dernier, ne serait-ce que pour sa fiche technique très alléchante. Un écran de 18 pouces d'une définition de 1920 x 1200 pixels, son processeur AMD Ryzen 5, ses 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage… Le tout pour la bagatelle de 449€.

Qu'est-ce qui cloche avec ce PC portable à la batterie monstrueuse ?

Comme à l'accoutumée, la star du spectacle est bien entendu la batterie. Les deux entreprises ont opté pour une batterie gigantesque de 192 Wh. Celle-ci leur promet de faire une promesse tout bonnement exceptionnelle : une autonomie de 28 heures en utilisation intensive, et jusqu'à 7 jours en veille. Alors, pourquoi hésiter devant une telle affaire ? En réalité, tout dépend de l'utilisation que vous en aurez.

En effet, comme l'ont très bien noté nos confrères de The Verge, une telle batterie n'est pas la bienvenue partout… et certainement pas dans un avion. Air France, pour ne citer que cette compagnie, interdit formellement tout appareil électronique doté d'une batterie de plus 160 Wh. Il en va de même pour les compagnies américaines et canadiennes. Autrement dit, il va falloir opter pour le train ou pour le bateau si vous comptiez voyager avec votre nouveau PC.