Cette puce mémoire révolutionnaire peut sauvegarder l’état de votre PC pendant 1000 ans

Un nouveau type de mémoire baptisé ULTRARAM veut révolutionner le fonctionnement de nos machines : plus rapide, moins gourmande en énergie et surtout capable de garder des éléments en mémoire pendant 1000 ans si besoin. Le concept fait rêver.

Une mémoire pour les gouverner toutes. L'entreprise Quinas technology pourrait bien y parvenir avec son ULTRARAM. Derrière ce nom se cache une révolution pour nos machines. Actuellement, il existe deux types de mémoire. D'abord la mémoire système, ou DRAM. Elle est extrêmement rapide, avec des vitesses de lecture/écriture beaucoup plus élevées que le meilleur des SSD. On peut réécrire par-dessus les données enregistrées autant de fois que l'on veut, mais c'est une mémoire volatile. Si vous éteignez l'appareil, tout s'efface. Une alimentation constante en énergie est donc nécessaire. C'est pour ça que le mode veille de Windows consomme la batterie d'un PC portable par exemple.

Vient ensuite la mémoire flash. Beaucoup plus lente, beaucoup moins gourmande, mais persistante. Même après extinction, elle garde les informations stockées en mémoire. En revanche, elle s'use au fil des cycles d'écriture/réécriture. L'ULTRARAM veut associer le meilleur des deux mondes : aussi rapide et réutilisable que la DRAM, tout en consommant très peu d'énergie comme la mémoire flash. Elle retient aussi les données une fois la machine éteinte, et ce jusqu'à 1000 ans.

La mémoire ULTRARAM permet de retrouver votre PC dans l'état qu'il avait il y a 1000 ans

Spontanément, on pense à l'impact que pourrait avoir l'ULTRARAM dans les centres de données, qui réduiraient drastiquement leur consommation d’électricité. Mais côté particuliers, ce serait aussi très bénéfique. Plus besoin de mode veille ou de mode hibernation. Avec l'ULTRARAM, vous pouvez éteindre votre PC, revenir 1000 ans après, et retrouver votre session comme vous l'aviez laissée. Certes, il faudra d'abord perfectionner la cryogénisation, mais ça viendra.

Universelle, cette nouvelle forme de mémoire pourrait équiper absolument tous nos appareils. Son procédé de fabrication est comme vous vous en doutez complexe, et nous ne connaissons pas son coût de production. Il faudra attendre de plus amples informations pour savoir si le concept s'imposera comme la nouvelle norme dans les années à venir.