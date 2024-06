Ce pays prive 1,3 million de pirates de l’Euro 2024 en fermant plusieurs services d’IPTV

Grâce à une opération de grande envergure, la police d'un pays aurait provoqué un “écran noir” chez 1,3 million de pirates regardant l'Euro 2024 via des services d'IPTV illégaux.



Si les sites pirates ne cherchent pas forcément à faire parler d'eux, les entités en charge de les faire fermer sont au contraire avides d'annoncer au monde le succès de leurs opérations. On ne compte plus les déclarations expliquant qu'un service d'IPTV parmi les plus connus au monde est finalement tombé suite aux actions coordonnées des ayants droit et des autorités. En règle générale, le communiqué reste factuel, avec quelques phrases réservées aux félicitations des parties associées. Mais certains n'hésitent pas à faire dans le sensationnel.

Parmi les différents pays d'Europe, l'Italie est coutumier du fait. Il faut dire qu'elle est particulièrement agressive quand il s'agit de mettre fin aux plateformes d'IPTV. Souvenez-vous : sa police est allée jusqu'à rediriger l'ensemble du trafic Internet du territoire pour identifier les pirates. Même enthousiasme lorsqu'elle a lancé son fameux bouclier anti-piratage censé tuer le piratage, mais dont le lancement a râté. Dans ce contexte, on comprend mieux la dernière déclaration de la Guardia di Finanza (GdF), spécialisée dans cette lutte.

La police italienne affirme avoir empêché plus d'un million de pirates de regarder l'Euro 2024 illégalement

La GdF a ainsi mené “une importante enquête pour lutter contre le phénomène de la piraterie audiovisuelle, appelée « IPTV »“. Elle poursuit : “Dans le cadre du championnat d'Europe de football 2024, la Fiamme Gialle a effectué 14 perquisitions locales et informatiques sur l'ensemble du territoire national à l'encontre de 13 suspects, résidant dans différentes régions italiennes et à l'étranger“. On ignore ce qu'est une “perquisition informatique”, d'autant que la police ne parle pas de matériels saisis chez les suspects, ni même d'arrestation de ces derniers.

Elle précise cependant que “la transmission du signal a donc été brouillée, empêchant l'accès au contenu pour plus de 1,3 million d'utilisateurs“. Un chiffre impressionnant qu'il est impossible de vérifier en l'état et dont on peut raisonnablement douter. Si l'on se base sur les derniers chiffres de l'Audiovisual Anti-Piracy Alliance, obtenus en 2021, environ 1,14 million d'italiens utilisent des services IPTV illégaux. Même en imaginant que leur nombre a doublé en 3 ans, la GdF aurait touché plus de la moitié des pirates du pays avec cette opération. Il est donc possible que les autorités aient légèrement embelli la situation.

