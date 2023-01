L’IA dépassera l’intelligence humaine avant 2030, selon cette compagnie

Selon cet informaticien, l'évolution de la traduction automatique reflète celle de l'Intelligence artificielle. Il prédit que la Singularité technologique sera atteinte avant la fin de la décennie.

Translated est une compagnie de traduction qui fait appel à l’apprentissage automatique pour augmenter la productivité des traducteurs. Son PDG, Marco Trombetti, a trouvé un moyen très particulier de mesurer la progression de l’Intelligence artificielle. Selon lui, la qualité des traductions assistées par l’IA est un bon indicateur de son évolution, et on pourra considérer que les machines seront plus intelligentes que les êtres humains le jour où un ordinateur parviendra à sortir la traduction parfaite d’un texte assez complexe. On aura alors atteint la Singularité technologique.

En 12 ans d’activité, l'entreprise a analysé les données provenant de 136 000 traducteurs. Elle a mesuré le temps moyen passé à corriger les suggestions faites par Matecat, un outil freemium mis à disposition des volontaires, dans divers domaines. Leur conclusion est édifiante : en 7 ans, le temps mis pour corriger les suggestions de l’IA est passé de 3,5 à 2 secondes par mot, un gain de productivité de près de 30 %.

L'Intelligence artificielle pourrait dépasser celle de l'Homme dès 2028, selon cette entreprise de traduction

Le directeur affirme à TNW que « la traduction automatique parfaite devrait arriver dans cette décennie, au moins pour les 10 langues les plus parlées, dans un contexte de complexité moyenne ». Il complète : « en réalité, dans certains domaines et dans quelques rares langues, c’est déjà arrivé. Pour certaines langues rares et dans d’autres domaines, en revanche, cela n’arrivera jamais ».

Selon Translated, « les avancées de l’apprentissage automatique sont un bon prédicteur de ce qu’il va se passer ensuite dans le domaine de l’IA ». La progression de la traduction automatique est étonnamment linéaire. À son rythme actuel, elle pourrait offrir des résultats parfaits dès 2028, voire 2027. L’IA atteindra-t-elle la Singularité au même moment ?

On peut, certes, critiquer le raisonnement de Me Trombetti, mais sa compagnie, en plus d’être précurseure dans l’utilisation de l’IA appliquée à la traduction automatique, est aussi une référence dans le domaine. Elle compte parmi ses clients des grands noms de la Silicon Valley tels que Google.

