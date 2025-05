Xiaomi : la dernière mise à jour d’HyperOS corrige enfin ces deux bugs majeurs

Xiaomi précise les correctifs à venir dans la mise à jour 2.2 d'HyperOS, sa surcouche Android maison. Parmi eux, on note la résolution de deux bugs touchant les propriétaires des derniers smartphones de la marque.

Pas de repos pour Xiaomi. Le constructeur chinois est sur tous les fronts entre la sortie de sa nouvelle voiture électrique YU7 et ses nouveaux appareils mobiles, les Xiaomi 15S Pro et Xiaomi Pad 7 Ultra. Avec tout ça, on pourrait imaginer que la marque en oublie sa surcouche Android HyperOS venue remplacer MIUI fin 2023. Ce n'est pas le cas, et heureusement : depuis le déploiement de la dernière mise à jour en version bêta, la 2.2, plusieurs utilisateurs témoignent de problèmes particulièrement gênants.

Dans le détail, les deux principaux concernent les propriétaires d'un Xiaomi 14 sous HyperOS 2.0.201.2 pour l'un, d'un Xiaomi 15 sous HyperOS 2.0.201.2, Xiaomi 14 Pro en 2.0.200.17 ou Xiaomi 14 en 2.0.200.17 pour l'autre. Sur le site de la Communauté Xiaomi, on apprend que ces bugs seront entièrement résolus après une mise à jour d'HyperOS 2.2 sur ces appareils, toujours en version bêta.

La dernière mise à jour d'HyperOS 2.2 met fin à ces bugs très pénibles

Les personnes concernées constatent que le bureau de leur smartphone Xiaomi se recharge sans raison dans certaines circonstances non détaillées. D'autres expliquent que leur application Caméra se ferme toute seule. Un crash fréquent que l'on peut désormais oublier. Notez que les plantages similaires pour les détenteurs d'un Redmi K80 avec le mode Professionnel de la caméra activé sont également terminés.

Xiaomi précise qu'il reste des bugs à corriger. Citons par exemple l'impossibilité d'ajouter un fond d'écran localement ou des problèmes de son de l'écran de verrouillage lorsque le mobile est en mode Ne Pas Déranger. Les équipes travaillent déjà à leur résolution, tout en restant attentives aux retours des internautes sur les derniers correctifs proposés.

La date de déploiement d'une version stable d'HyperOS 2.2 sur les appareils compatibles n'est pas encore connue. On peut raisonnablement penser qu'elle ne saurait tarder dans la mesure où selon les dernières informations connues, HyperOS 3.0 devrait arriver plus tôt que prévu. La surcouche sera basée sur Android 16.