Ces mystérieux « blobs » sous nos pieds ne devraient pas exister, pourtant ils seraient la clé de l’origine de la vie sur Terre

Ces deux mystérieuses structures de lave au cœur de la Terre devraient même pas exister. Pourtant, elles seraient les reliques de notre planète et pourraient même renfermer les origines de la vie.

La Terre, en tant qu'astre de l’Univers, regorge elle-même d’énigmes en tout genre. Sa composition chimique originelle en est une par exemple, bien qu’une récente étude ait permis de faire une découverte fascinante qui suggère que des traces de la proto-Terre existent toujours, enfouies sous nos pieds.

Un des autres secrets de notre planète que les scientifiques cherchent à percer est sa formation et les raisons de son habitabilité. Ce sont deux structures énigmatiques, nichées dans ses entrailles, qui pourraient finalement lever le voile sur ce double mystère.

Les origines de la Terre et de la vie se cacheraient dans de mystérieuses structures souterraines

Situées au au sein du manteau terrestre se trouvent deux énormes « flaques de lave » qui s’accrochent au noyau. Or, tout comme ces mystérieuses « reliques radio », ces « blobs » souterrains gigantesques ne devraient pas exister si l’on s’en tient aux théories de l’évolution des planètes et aux modèles actuels. Intrigués, les scientifiques ont décidé d’étudier ces énigmes géologiques situées à près de 2 900 kilomètres sous la croûte terrestre pour tenter de comprendre pourquoi elles existent.

Localisées sous l’océan Pacifique et sous le continent africain, ces deux structures massives ont été repérées grâce à une « anomalie ». Lorsque les ondes sismiques traversent ces provinces à faible vitesse de cisaillement et zones à ultra-faible vitesse, elles ralentissent d’un coup. Ce constat montre que leur composition diffère vis-à-vis du manteau environnant. Or, si l’on part du principe que la Terre était encore un océan de magma il y a plusieurs milliards d’années, alors en refroidissant, le manteau aurait dû former des couches distinctes.

L’équipe de chercheurs dirigée par Yoshinori Miyazaki, géodynamicien à l’université Rutgers, avance une explication inédite à l’existence de ces énormes structures amorphes : le refroidissement aurait été bouleversé par une « fuite » de silicium et de magnésium du noyau vers le manteau. C’est pourquoi ils estiment que ces « blobs » massifs pourraient être un rare aperçu de la signature de la Terre primitive et recéler des indices sur l’origine de la vie. .

Cela impliquerait que des interactions entre le manteau et le noyau auraient pu influencer le refroidissement de notre planète, son volcanisme, la formation de son atmosphère… Bref : son évolution unique. Aussi, cette étude récemment publiée dans Nature Geoscience et relayée par Space.com met en avant la force de l’interdisciplinarité en ouvrant la voie à de nouvelles pistes pour résoudre certains mystères de longue date. Ainsi, selon Miyazaki, comprendre pourquoi ces mystérieuses structures existent permettrait de « comprendre comment notre planète s’est formée et pourquoi elle est devenue habitable ».