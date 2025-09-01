Mars ressemblait sûrement à la Terre il y a longtemps, cette découverte le laisse penser

Une fois de plus, les scientifiques ont trouvé quelque chose qui fait dire que Mars, à une époque, ressemblait fortement à notre planète. La découverte conforte une hypothèse de plus en plus probable.

Mars n'est pas qu'une simple “planète rouge”. Grâce à des décennies de recherche, les scientifiques ont découvert de multiples preuves de sa complexité, notamment à travers l'étude de son passé. Ce qui est aujourd'hui un astre désertique hostile ne l'aurait pas toujours été. En tête des trouvailles qui permettent de l'affirmer, il y a bien sûr la présence passée d'eau sur Mars. De plus en plus d'indices montrent que Mars a abrité un jour ce liquide indispensable au développement de la vie.

Évidemment, il y a toujours une part de doute. On parle finalement de projections faites sur des milliards d'années en arrière. Mais force est de constater que plus on avance dans l'étude de Mars, plus tout converge vers la même conclusion : à un moment de son histoire, la planète rouge ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son histoire. Cette fois-ci, c'est la découverte d'un nouveau minéral sur la surface de Mars qui le laisse penser.

À une époque, la planète rouge était sûrement comme la planète bleue

À l'aide d'un instrument permettant d'analyser la façon dont la lumière du Soleil se reflète sur la surface de Mars, une équipe de l'Institut SETI a trouvé de l'hydroxysulfate ferrique à certains endroits de la planète. C'est la première fois qu'on en détecte sur Mars.

Or, ce minéral se forme en présence d'eau, de fer et de soufre. En résumé, cela veut dire qu'il y a des milliards d'années, la planète rouge remplissait les conditions pour abriter la vie, comme la Terre. Publiée dans la revue Nature, l'étude arrive à la même conclusion que d'autres avant elle. Début 2025, le robot Perseverance analysait des cailloux particuliers sur Mars et découvrait une concentration inhabituelle d'aluminium attribuée à la présence de kaolinite, un minéral qui lui aussi se forme dans un environnement chaud et humide.