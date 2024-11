Cette Lune de notre système solaire a un point commun étonnant avec la Terre

Des scientifiques avancent qu'une Lune de notre système solaire partagerait un point commun plutôt inattendu avec la Terre. La distance qui sépare les deux astres est pourtant de 1,4 milliard de kilomètres.

On trouve de tout dans l'espace. Et pas besoin d'aller bien loin, il suffit de regarder dans notre système solaire. Chacune des planètes qui le compose a sa particularité, si bien qu'aucune ne ressemble vraiment à l'autre. La Terre est bien sûr le cas le plus unique puisqu'elle est la seule a abriter des formes de vie intelligentes. En comparaison, Titan, l'une des Lunes de Saturne, n'a rien à voir avec elle.

Située à environ 1,4 milliard de kilomètres de chez nous, elle n'est qu'un immense désert de glace où les températures tombent à -180° Celsius. Et pourtant, avec notre planète bleue, c'est le seul astre à posséder des environnements liquides à sa surface. N'espérez pas y voir des océans d'eau salée. On parle ici de rivières et de lacs constitués de méthane et d'autres hydrocarbures. La baignade y est fortement déconseillée. Mais malgré toutes ces différences, Titan et la Terre partagent une autre similitude surprenante.

La Terre a un point commun avec cette Lune pourtant éloignée de 1,4 milliard de km

Les lacs de Titan se trouvent principalement au niveau de ses pôles. On peut en voir plusieurs au sein de cratères d'environ 10 km de diamètre dont les bords sont surélevés par rapport au sol, des “cratères remparts“. Contrairement à ceux de Mars par exemple, ils n'ont pas été formés par des impacts de météorites. Deux théories s'affrontent actuellement pour expliquer leur origine.

La première dit que les cratères remparts de Titan résultent de la dissolution d'une couche de glace d'hydrocarbure par d'autres à l'état liquide. La deuxième parle d'explosions volcaniques de type “maar”. Elles se produisent quand de l'eau rencontre un réservoir de magma sous-terrain ou, dans le cas de la Lune de Saturne, quand des hydrocarbures liquides entrent en contact avec du cryomagma aqueux. Aujourd'hui, une 3e théorie émerge, et elle est directement liée à un phénomène bien terrestre.

Les cratères remparts de Titan se formeraient de la même manière que ceux présents sur Terre

En Sibérie, cela fait à peu près 10 ans que de mystérieux cratères remparts émergent de temps à autre. On connait aujourd'hui la cause : une explosion de gaz naturel en sous-sol. Le réchauffement climatique est soupçonné d'affecter la surface du permafrost, un sol dont la température se maintient en dessous de 0°C pendant plus de deux ans d'affilée.

Du méthane est alors libéré depuis des niveaux encore plus profonds. L'explosion qui résulte de l'augmentation de la pression forme les cratères remparts, comme celui que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous.

Des scientifiques de l'Université d'Hawaï se sont dit que ce pouvait aussi être le cas sur Titan. Ils ont donc modélisé cette hypothèse ainsi que celle de l'éruption volcanique. Leur conclusion est que les deux sont valables en fonction de la composition de la croûte.

Si elle est uniquement faite de glace d'eau, l'explosion de type maar est à privilégier. Si elle est faite en majorité de composés organiques, c'est l'explosion de méthane qui l'emporte. Quelle que soit le phénomène retenu, chacun expulse assez de méthane pour expliquer pourquoi l'atmosphère de Titan en contient autant. Un constat qui jusqu'à présent restait assez mystérieux.