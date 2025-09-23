Ce multicuiseur Moulinex Cookeo vous remplace en cuisine et il est à -40 % en ce moment !

Plus besoin de passer des heures aux fourneaux : ce multicuiseur signé Moulinex prépare vos plats tout seul, et il profite d’une réduction de -40% chez Darty. Une occasion à saisir avant qu’il ne disparaisse des rayons.

Cuisiner vite, bien, et sans se compliquer la vie, voilà la promesse de ce multicuiseur Moulinex Cookeo CE854B10. Habituellement proposé à 249,99 €, il passe sous la barre symbolique des 150 € et se retrouce disponible pour seulement 149,99€ pendant quelques jours. Avec ses fonctions intelligentes, ses 80 recettes préprogrammées et ses multiples modes de cuisson, il transforme la cuisine quotidienne en un jeu d’enfant.

Le multicuiseur intelligent Cookeo CE854B10 en promotion

Le Cookeo+ n’est pas un simple robot de cuisine. Avec sa capacité généreuse de 6 litres, il permet de préparer des repas complets pour 6 personnes. Son écran digital intuitif vous prend littéralement par la main : chaque recette est guidée étape par étape, du choix des ingrédients jusqu’à la cuisson parfaite. Plus besoin d’improviser, le multicuiseur gère tout à votre place.

La première grande force du Cookeo+ se trouve dans ses 6 modes de cuisson. Vous pouvez dorer vos viandes, mijoter vos sauces, cuire à la vapeur vos légumes ou encore accélérer vos préparations grâce à la cuisson sous pression. Le gain de temps est impressionnant : un plat qui aurait nécessité une surveillance constante se réalise désormais sans effort, et le Cookeo prend soin de maintenir vos recettes au chaud jusqu’à 1h30 après la fin de la cuisson.

Autre avantage de taille : les 80 recettes intégrées dans la mémoire de l’appareil. C’est une vraie bibliothèque culinaire prête à l’emploi. Vous n’avez qu’à sélectionner un plat, indiquer le nombre d’invités, et l’appareil ajuste les étapes automatiquement. Pour ceux qui aiment personnaliser leurs repas, il est aussi possible de cuire des ingrédients individuellement, selon vos envies. Un véritable atout pour varier les plaisirs jour après jour.

Le Cookeo+ joue également la carte de l’autonomie. Grâce à son départ différé jusqu’à 15 heures, vous pouvez programmer vos repas à l’avance et retrouver votre dîner prêt au moment voulu. Plus besoin de rester derrière les fourneaux, il se charge de tout. Côté entretien, la cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle facilite grandement le nettoyage après chaque utilisation, un détail qui fait gagner encore plus de temps.

Enfin, pour prolonger l’expérience, Moulinex accompagne son multicuiseur d’une application dédiée. Elle permet de créer un carnet de recettes, de partager vos propres trouvailles culinaires et de découvrir celles d’une large communauté d’utilisateurs. De quoi renouveler votre inspiration et tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de l’appareil.

Rapide, polyvalent et simple d’utilisation, le Cookeo+ de Moulinex remplace avantageusement plusieurs ustensiles de cuisine en un seul appareil. Avec une réduction de 100 € qui le fait passer sous les 150 €, difficile de résister à cette offre limitée chez Darty !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.