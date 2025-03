Renault 5 Turbo 3E : la première mini supercar électrique est française et promet d’envoyer du lourd

Renault a enfin dévoilé tous les détails techniques de sa prochaine Renault 5 Turbo 3E. Une version (beaucoup) plus énervée et encore plus technologique de la Renault 5 E-Tech electric que nous avons pu découvrir dans l'usine de la marque à Flins.

Surfant sur le succès de la Renault 5 E-Tech electric, Renault a voulu redonner vie à la Renault 5 Turbo et la Turbo 2, deux modèles légendaires des années 80. D'abord avec le concept concept R5 Turbo 3E présenté en 2022, et aujourd'hui avec la Renault 5 Turbo 3E dans sa version finalisée encore plus extrême une fois n'est pas coutume. Sans surprise, ce futur modèle aux lignes exubérantes sera bel et bien 100 % électrique. Car oui ne vous y trompez pas, cette appellation de Turbo n'est rien d'autre que marketing tout comme c'est le cas chez Porsche avec ses Taycan Turbo et Macan Turbo.

Ainsi, le constructeur français a enfin dévoilé toutes les caractéristiques de ce modèle spectaculaire qui se veut être “une bête de rallye, de drift et de circuit adaptée pour la route“. Pour ce faire, le constructeur français a travaillé de concert avec Alpine, qui propose déjà une version aux hormones de la Renault 5 électrique avec son Alpine A290. Un modèle déjà bien sportif avec ses appendices aérodynamiques, son volant issu de la compétition et ses 220 ch en pic.

Un design qui annonce la couleur

Impressionnante sur les photos, la Renault 5 Turbo 3E l'est encore plus dans la réalité. Et si vous préférez passer inaperçu dans la rue, c'est définitivement raté au volant de celle que Renault qualifie volontiers de mini supercar. Le design de la Renault 5 Turbo 3E est bien entendu directement inspiré de celui des fameuses Renault 5 Turbo et Turbo 2 originelles, non sans reprendre quelques éléments de la Renault 5 E-Tech electric comme les feux arrière et les rétroviseurs extérieurs par exemple.

La face avant de la Renault 5 Turbo 3E conserve la même hiérarchie de présentation que ses fameuses ancêtres, qu'il s'agisse des projecteurs carrés 100 % LED fondus dans les arêtes du capot, le bandeau à trois sections centrales, sans oublier les feux additionnels carrés qui font office de feux de jour à LED. Les équipes de Gilles Vidal, le directeur du design de Renault, n'y sont pas allées de main morte pour concevoir les différents éléments aérodynamiques de la Renault 5 Turbo 3E. Il suffit de jeter un œil sur la lame aérodynamique qui vient cercler le bouclier proéminent à l'avant, ou encore la sortie d’air hypertrophiée située sur le capot. Des éléments que les ingénieurs annoncent “optimiser l’appui pour obtenir un équilibre parfait entre l’avant et l’arrière“.

Afin de maximiser l’efficacité des flux d’air, les entrées latérales ressortent généreusement tant au niveau des roues à l'avant qu'à l'arrière de la Renault 5 Turbo 3E. Si elles soulignent le design, les entrées latérales arrières situées en position haute ont vocation à diriger les flux d'air vers les feux, tandis que celles en position inférieure permettent de refroidir les freins. À noter que celle située sur le côté gauche dissimule également la trappe de recharge de la batterie. Enfin, une lame aérodynamique parcourt la carrosserie entre les deux feux arrière de la Renault 5 Turbo 3E, qui surmontent un bouclier abritant un diffuseur. Visuellement imposant, l'ensemble contribue néanmoins à maximiser l'efficacité aérodynamique de la voiture.

D'autre part, si l'air de famille avec la citadine électrique est certain, la Renault 5 Turbo 3E adopte néanmoins une plateforme spécifique inédite. Conséquence directe, le pare-brise a été reculé et l’empattement allongé. Ce faisant, la sportive affiche des dimensions sans commune mesure avec 4,08 m de long et 2,03 m de large. D'après Renault, si la longueur la classe dans la catégorie des citadines, sa largeur s'apparente plutôt à celle d'une supercar. D'ailleurs, contrairement à la Renault 5 E-Tech electric, la Turbo 3E est une stricte deux places. Elle abandonne ainsi les portes arrière pour faire de la place à l'arceau de sécurité et offrir un coffre plus généreux.

À bord, Renault promet une ambiance sportive et connectée. Impossible d'y accéder pour autant, le modèle exposé n'étant qu'une maquette à l'échelle 1. On devrait néanmoins retrouver des éléments de la Renault 5 E-Tech electric si l'on en croit les visuels fournis par la marque, avec notamment les deux écrans OpenR de 10,1 et 10,25 pouces, ainsi que le système OpenR Link avec Google intégré. Les similitudes s'arrêteront là et la Renault 5 Turbo 3E soulignera son ADN sportif à grand renfort d’éléments en carbone (encore et toujours afin de réduire le poids du véhicule), de matériaux haut de gamme comme l’Alcantara qui habille la planche de bord et les sièges. Des sièges qui sont d'ailleurs dotés de harnais 6 points et accompagné par un frein à main vertical tels que ceux utilisés en rallye.

Des performances de supercars

On est d'accord pour dire que la Renault 5 Turbo 3E en jette visuellement, mais Renault promet des performances à la hauteur de son design jusqu'au-boutisme. Les ingénieurs d'Alpine chargés du développement de l’A110 E-ternité, de l’A290 et de l’A390, se sont donc attardés sur la plateforme technique et ont opté pour des solutions techniques inédites. À commencer par une structure en carbone, un matériau qui cumule résistance et légèreté.

Cette quête du poids se poursuit en intégrant un moteur sur chaque roue de l'essieu arrière, qui permettent de gagner de la place au passage. Ces derniers ont en outre l'avantage de restituer la puissance encore plus instantanément comparés à un moteur électrique classique, non sans délivrer un couple gargantuesque de 4 800 Nm. À titre de comparaison, l'Alpine A290 doit se contenter de 300 Nm. D'une capacité de 70 kWh, la batterie est intégrée sous le plancher de la Renault 5 Turbo 3E pour rabaisser le centre de gravité et favoriser l'agilité. Au passage, une fonction “drift assist” dédiée et le frein à main vertical mentionné plus haut font partie de la dotation.

Ainsi équipée, la Renault 5 Turbo 3E affiche un poids de 1 450 kilos environ. Rapporté à sa motorisation de 540 ch (2 x 200 kW), la voiture annonce un rapport poids/puissance de 2,7 kg/ch, semblable à celui d'une supercar. Comme quoi ce n'était pas des paroles en l'air de la part des ingénieurs français. D'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une vitesse maximale de 270 km/h et le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Plus puissante que la Renault 5 E-Tech electric, l'Alpine A290 donnerait presque l'impression de se trainer avec 6,4 secondes pour le même exercice.

L'homologation de la Renault 5 Turbo 3E est toujours en cours, mais le constructeur annonce déjà une autonomie supérieure à 400 km WLTP sur route. Soit 20 de plus que l'Alpine A290. Mieux, ce sera le tout premier modèle de Renault à bénéficier de la plateforme 800 volts avec une puissance de charge de 350 kW sur une borne rapide en courant continu. Dès lors, 15 minutes suffiront pour passer de 15 à 80 % de capacité. En revanche, s'il y a un domaine dans lequel la Renault 5 Turbo 3E rentre dans le rang, c'est au moment de recharger sur une borne en courant alternatif. Avec son chargeur embarqué de 11 kW, il lui faudra 8 heures environ pour un plein complet. Malgré l'expérience acquise avec la Zoé, Renault semble avoir définitivement tiré un trait sur le chargeur de 22 kW.

Renault 5 Turbo 3E, du concept à la réalité

On aurait pu croire que la Renault 5 Turbo 3E allait rejoindre la longue liste des concepts qui font fantasmer les amateurs de voitures, mais bonne nouvelle, il n'en sera rien. Renault a confirmé que sa mini supercar sera bel et bien commercialisée. Non sans adopter une mode de financement assez atypique pour le monde de l'automobile mais bien connu dans l'univers de la tech.

En effet, les concessionnaires qui réserveront la voiture participeront à son financement, suivant un modèle inspiré du “crowd funding”. 1980 exemplaires, en hommage à l’année de commercialisation de la Renault 5 Turbo, seront produits. Tous numérotés, ils seront proposés sur plusieurs marchés-clés comme l’Europe, le Moyen-Orient, le Japon et l’Australie. Enfin, les clients pourront choisir en option à la commande leur numéro de plaque et les précommandes seront ouvertes dans les prochaines semaines. Les heureux propriétaires devraient être livrés dans le courant de l’année 2027. Seul inconnu, le prix de cette mini supercar électrique tricolore.

La Renault 5 Turbo 3E en chiffres

Dimensions et poids

Longueur : 4,08 m

Largeur : 2,03 m

Hauteur : 1,38 m

Empattement : 2,57 m

Garde au sol : 118 mm

Poids : 1 450 kilos

Plateforme

Plateforme électrique sur mesure

Architecture 800 volts

Motorisation et batterie

Moteurs électriques dans les roues arrière 2 x 200 kW (540 ch/ 4 800 Nm)

Batterie lithium-ion 70 kWh

Autonomie WLTP : environ 400 km

Recharge

AC 11 kW bidirectionnel (temps de recharge AC 0-100 % : 8 heures)

DC 350 kW (temps de recharge DC 15-80 % : 15 minutes)

Performances