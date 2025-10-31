Ce modèle emblématique de Samsung pourrait bien faire son grand retour pour battre l’iPhone

On pensait la gamme Galaxy Edge abandonnée, mais Samsung pourrait bien revenir à la charge. Un projet secret évoque un modèle encore plus fin que son prédécesseur. Et il viserait directement l’iPhone Air.

Depuis le début de l’année, Samsung explore de nouveaux formats pour ses smartphones haut de gamme. Le Galaxy S25 Edge, lancé comme un modèle ultra fin, avait attiré l’attention grâce à son design inédit. Mais ses compromis techniques avaient limité son adoption. Très vite, des rumeurs ont évoqué l’abandon de son successeur, le Galaxy S26 Edge, supposément annulé avant même son officialisation.

Pourtant, plusieurs sources indiquent aujourd’hui que le projet n’est pas mort. Samsung travaillerait sur un appareil baptisé en interne “More Slim” ou “plus fin” en français, dont l’objectif serait de battre à la fois le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air en finesse. Ce nouveau modèle pourrait marquer une rupture avec la gamme Galaxy S, et relancer la ligne Edge comme une série à part entière. Des fichiers de firmware liés au Galaxy S26 Edge ont même été repérés récemment, suggérant que le développement logiciel est toujours en cours.

Le Galaxy More Slim viserait moins de 5,56 mm d’épaisseur

L’objectif affiché serait de descendre sous la barre des 5,56 mm d’épaisseur, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins du marché. Il embarquerait un écran LTPO de 6,6 pouces, une puce Exynos 2600 encore non annoncée, et une batterie de 4300 mAh ou plus. Ce serait un net progrès face aux 3900 mAh du S25 Edge. Le tout serait contenu dans un châssis en aluminium composite, avec une sous-structure en titane, pour limiter le poids tout en assurant une solidité suffisante.

Côté photo, l’appareil proposerait deux capteurs de 50 MP (grand-angle et ultra grand-angle), avec la possibilité d’ajouter un zoom périscopique. Le nom “Galaxy Edge 2” est évoqué, afin de distinguer ce modèle du reste de la gamme Galaxy S. Samsung pourrait ainsi créer une nouvelle ligne de smartphones au design fin, pensée pour rivaliser avec les iPhone Air d’Apple. Ce changement de stratégie marquerait un tournant, en s’éloignant des mises à jour annuelles classiques. Officiellement, rien n’a encore été confirmé, mais l’apparition de fuites multiples montre que le projet avance.