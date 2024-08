Les astronautes se préparent à explorer ce territoire inconnu de la Lune, voici comment ils vont y rouler

Pour la mission Artemis V, prévue en 2029, la NASA prépare un véhicule lunaire robuste capable de traverser le pôle sud de la Lune. Des entreprises comme Goodyear et Michelin sont en lice pour concevoir des pneus adaptés aux conditions extrêmes de notre satellite naturel.

En 2029, les astronautes retourneront sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis V. Cette mission sera la première à explorer son pôle sud, une région encore inexplorée et pleine de défis. Pour cela, la NASA a sélectionné plusieurs entreprises pour développer le Lunar Terrain Vehicle (LTV), un rover essentiel pour les déplacements sur la surface lunaire. Ce dernier devra être capable de résister aux températures extrêmes (de -90 à -230°C) et aux conditions difficiles du pôle sud, tout en transportant deux astronautes et en effectuant des tâches scientifiques sur plusieurs jours.

La mission Artemis V s’inscrit dans la continuité des précédentes missions Apollo, mais avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Alors que ces dernières se concentraient sur des explorations proches de l'équateur lunaire, Artemis V visera une région polaire qui nécessite une technologie avancée pour faire face à des conditions plus rudes. En avril 2024, la NASA a franchi une étape clé en nommant trois entreprises pour développer ce véhicule lunaire : Intuitive Machines, Lunar Outpost, et Venturi Astrolab. Ces entreprises ont chacune entamé une phase d'étude d'un an pour répondre aux exigences spécifiques de l’agence spatiale, notamment la capacité de transporter deux astronautes en combinaison, d'accueillir un bras robotique, et de résister aux températures extrêmes.

Les pneus du rover lunaire devront résister à des conditions extrêmes pendant 10 ans et sur plus de 10 000 kilomètres

Le développement des pneus pour le LTV constitue un défi de taille. Le sol lunaire, ou régolithe, est extrêmement abrasif, et les températures glaciales peuvent rendre les matériaux traditionnels inutilisables. Goodyear et Michelin travaillent sur des concepts innovants pour garantir que les pneus puissent supporter ces conditions difficiles sur une période de 10 ans et sur plus de 10 000 kilomètres. Ils devront être conçus pour maximiser l'adhérence et l'efficacité énergétique du rover, notamment lors de la traversée des cratères du pôle sud.

Cette avancée s'inscrit dans le cadre d'une série de projets de la NASA, dont certains paraissent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Par exemple, le projet FLOAT, un train en lévitation conçu pour transporter des matériaux sur la Lune, illustre la vision à long terme de l'agence pour rendre les missions lunaires plus efficaces. De tels développements montrent l'engagement de l’agence spatiale à explorer toutes les options possibles pour faciliter la construction et l'entretien d'une base lunaire permanente. Le succès du développement des pneus pour le LTV sera déterminant pour la réussite des missions futures, comme Artemis V, et pour l'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune.