Aller sur Mars à dos d’astéroïde ? Ces chercheurs envisagent le covoiturage interplanétaire

Deux chercheurs ont exploré une nouvelle possibilité de voyage interplanétaire. En utilisant les astéroïdes comme protection naturelle et moyen de transport, ils estiment qu’il pourrait être envisageable de se rendre sur Mars d’une manière plus rapide et plus sécurisée. Cette idée pourrait permettre de repenser les missions spatiales dans le futur.

Depuis plusieurs années, Mars est l’objectif privilégié de l’exploration spatiale habitée. La distance moyenne de 225 millions de kilomètres entre la Terre et la planète rouge rend toutefois le voyage complexe, notamment à cause des radiations dangereuses qui menacent les astronautes. Bien que des entreprises comme SpaceX misent sur des vaisseaux spatiaux comme le Starship pour l’atteindre, d’autres chercheurs proposent des alternatives inédites, comme l’idée d’utiliser les astéroïdes pour faciliter ce trajet.

Cette idée vient de S. Kasianchuk et V.M. Reshetnyk, deux chercheurs de l’Université Nationale de Kiev. Dans leur étude, ils ont analysé les orbites de plus de 35 000 Near Earth Objects (NEO), ou objets géocroiseurs, des astéroïdes qui s’approchent régulièrement de la Terre. Parmi ceux-ci, ils en ont identifié 120 susceptibles de servir de relais entre notre planète, Mars et Vénus d’ici 2120. Selon leurs calculs, certains d’entre eux mettraient environ six mois à rejoindre la planète rouge, un délai comparable à celui d’une mission spatiale optimisée.

Des astéroïdes pourraient accélérer les voyages vers Mars et protéger les astronautes des radiations

En plus de réduire la durée du trajet, cette approche permettrait de tirer parti de la structure rocheuse des astéroïdes, qui est très efficace pour bloquer les radiations. En se réfugiant sous la surface rocheuse de l'un d’entre eux, les astronautes seraient protégés des rayonnements cosmiques pendant le voyage. Ce procédé permettrait de contourner la nécessité de boucliers en aluminium, qui augmenteraient considérablement la masse et le coût des missions. Cependant, atteindre et s’arrimer à un de ces objets reste un défi colossal, car ces derniers se déplacent à des vitesses extrêmes. Ils peuvent atteindre jusqu’à 72 000 km/h, ce qui est bien supérieur aux vaisseaux actuels.

Pour que ce concept devienne réalisable, d’importantes avancées technologiques seront indispensables. Des systèmes de propulsion très puissants seraient nécessaires pour atteindre les astéroïdes et maintenir la vitesse, ainsi que des technologies capables de créer des abris à la surface des NEOs. Cette idée, encore purement théorique, ouvre toutefois de nouvelles pistes pour les futurs voyages interplanétaires. Avec l’évolution des technologies spatiales, les astéroïdes pourraient un jour jouer un rôle clé dans les missions vers Mars, en offrant une solution pratique et protectrice.

Source : The search for NEOs as potential candidates for use in space missions to Venus and Mars