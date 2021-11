Ce mini PC utilise le même processeur que la PS5 mais il est loin d’être aussi puissant

Le fabricant Minisforum a présenté son nouvel ordinateur de bureau ultra-compact EliteMini CR50. Ce dernier est propulsé par le même processeur que la PS5, un AMD 4700S, mais n’arrive pas à la cheville de la console de Sony.

Le CR50 est un mini PC qui mesure seulement 205 mm de long, 192 mm de large et 86 mm de haut. Il est doté d'une mémoire embarquée GDDR6 de 16 Go et d'un espace de stockage de 256 Go ou 512 Go avec un SSD SATA de 2,5 pouces.

Le kit processeur AMD 4700S est une conception soudée tout-en-un comprenant un processeur, une solution de refroidissement, la mémoire et une carte mère AMD. Il utilise 8 cœurs CPU et 16 threads, et repose sur l’architecture « Zen 2 » d’AMD gravée en 7 nm. Son nom vous est peut-être inconnu, mais il s’agit de la même puce qui propulse déjà la PS5. Elle possède un cache L1 total de 512 Ko, un cache L2 total de 4 Mo et un cache L3 total de 8 Mo.

La carte graphique ne vous permettra pas de jouer en 4K, contrairement à la PS5

D’après Minisforum, son EliteMini CR50 est destiné aux utilisateurs qui veulent un mini-ordinateur polyvalent, qui peut ouvrir rapidement des programmes et être productif sur des applications professionnelles, mais le PC peut également servir de station de jeu.

En effet, il est équipé d’une carte graphique Radeon RX 550, qui est loin d’être la plus puissante d’AMD, mais qui permettra tout de même de faire tourner des jeux pas très gourmands en 1080p. Malgré l’utilisation du même CPU que la PS5, on est donc très loin des performances de la console de Sony.

Du côté des connectiques, vous retrouverez notamment un port Ethernet de 1 gigaoctet, 1 HDMI (4096×2160@60Hz), 1 DVI-D (2560*1600@60Hz), 1 LINE-IN, 1 LINE-OUT, 1 MIC-IN, 3 ports USB 3.2 (Gen2), 1 port USB 3.2 (Gen1) et 4 ports USB 2.0. On peut regretter l’absence d’un port USB-C, pourtant présent sur la plupart des ordinateurs en 2021.

Le Minisforum EliteMini CR50 est livré avec Windows 10 Pro préinstallé et est entièrement compatible avec Windows 11. Deux configurations sont actuellement disponibles en précommande. On retrouve une première version à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD à 629 euros, et une autre avec 512 Go de stockage à 655 euros. Le fabricant étant basé en Chine, il faudra faire attention de bien demander un adaptateur européen pour le brancher. D’après le site internet de Minisforum, le mini PC sera expédié à partir de fin décembre.

