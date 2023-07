Ce matériau révolutionnaire va changer le monde tel qu’on le connaît, d’après ces physiciens

Des scientifiques coréens annoncent avoir « réussi à synthétiser un supraconducteur à température ambiante, fonctionnant à pression ambiante avec une structure plomb-apatite modifiée (LK-99) ». C’est une première, et ça change tout.

Des chercheurs du Centre des Nanosciences quantiques de Séoul affirment avoir créé « Le premier supraconducteur à température ambiante ». Le nom commercial de ce matériau est LK-99, et l’un de ses inventeurs, le Professeur Hyun-Tak Kim, a partagé une vidéo présentant les propriétés de lévitation d’un solide grisâtre. Si la démonstration n’a, a priori, rien de très impressionnant, le LK-99 n’en est pas moins une percée scientifique majeure, voire « un événement historique inédit qui ouvre une nouvelle ère pour l’humanité ».

Les mots sont forts, mais au sein de la communauté scientifique, l’émoi est sensible. Si ce matériau était produit à grande échelle, les applications dans le monde réel seraient révolutionnaires. Des câbles supraconducteurs véhiculeraient l’énergie électrique sans perte sur de longues distances, les batteries des voitures électriques se chargeraient encore plus rapidement. Le LK-99 pourrait également être utilisé pour construire des trains à sustentation magnétique, plus rapides, plus silencieux et efficaces sur le plan énergétique.

Le LK-99 est une invention scientifique révolutionnaire… qui n’a pas encore été validée

La communauté scientifique n'a pas encore validé le travail des chercheurs coréens, et c’est là que le bât blesse. Non seulement la publication du Professeur Kim et de ses associés n’a-t-elle pas été relue, mais de plus, l’équipe de chercheurs se montre peu réactive quand il s’agit de partager le détail du processus qu’ils ont suivi pour créer ce matériau. Tout juste sait-on qu’ils ont porté à très haute température pendant plusieurs heures un mélange de « lanarkite et de phosphure de cuivre à l’aide d’un mortier et d’un pilon et en créant un lingot ».

Aucun physicien n’est encore parvenu à faire fonctionner un matériau de ce type dans des conditions de température et de pression ambiantes. De là à affirmer que l’annonce du LK-99 n'est qu'un feu de paille, voire un canular, il n'y a qu'un pas, que franchissent sans hésiter quelques grands noms de la physique.