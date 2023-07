Apple, Amazon et Meta sont les entreprises où les employés restent le moins longtemps, d’après cette étude

Une nouvelle étude réalisée par le site Resume.io révèle que les grandes entreprises de la tech peinent à garder leurs employés. Les pires dans le domaine seraient Apple, Amazon et Meta, dont les salariés quittent leur poste avant 2 ans. Alphabet s’en sort beaucoup mieux, avec plus de 3 ans en moyenne au sein de la firme.

Il fut un temps où tout jeune développeur rêvait de travailler dans une grande entreprise de la tech. Campus gigantesque, ambiance chaleureuse et satisfaction de travailler au sein d’une société qui change réellement le monde, les arguments ne manquaient pas à l’époque pour tous ceux qui tentaient leurs chances. Mais aujourd’hui, l’envers du décor a maintes fois été dévoilé, ternissant durablement l’image de ces sociétés autrefois si plébiscitées.

Il n’y a qu’à regarder combien de temps les employés restent à leur poste pour s’en rendre compte. C’est précisément ce qu’a fait le site Resume.io, qui a analysé les pages LinkedIn des 100 plus grandes entreprises aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Australie pour en déterminer celles qui parvenaient le mieux à garder leurs salariés… et celles qui peinent à les faire rester.

Les employés restent moins de deux ans chez Apple, Amazon et Meta

Sans surprise, ce sont bien les entreprises de la tech qui font partir leurs employés le plus vite. Apple remporte la médaille d’or, avec une moyenne de seulement 1,7 an au même poste. La firme de Cupertino est suivie par Amazon et Meta, qui voient tous deux leurs employés partir au bout de 1,8 an en moyenne. La place d’Amazon dans ce classement était particulièrement prévisible, tant les rapports édifiants sur le traitement des employés se succèdent. Une étude de 2022 était par ailleurs parvenue aux mêmes conclusions.

Apple non plus n’est pas vraiment un exemple en la matière. Ils sont nombreux à avoir révélé les multiples techniques d’espionnage en vigueur au sein de l’entreprise, sans compter les nombreux efforts pour empêcher la création d’un syndicat. L’année dernière, Apple a par ailleurs été contraint d’augmenter drastiquement les salaires pour éviter de trop de fortes vagues de démission.

À noter qu’Alphabet, la maison-mère de Google, se trouve 20e du classement, avec un temps moyen de 3,7 ans passé au sein de l’entreprise. Là encore, Google est célèbre pour sa lutte féroce contre les efforts de syndicalisation. À l’inverse, les entreprises qui gardent le plus longtemps leurs salariés se trouvent dans les secteurs de l’énergie et de l’ingénierie.

Source : Resume.io